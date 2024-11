Sanremo: si sta formando il cast per il concertone di fine anno, tra i primi nomi Chiara Galliazzo e Ginevra Lamborghini

Dovrebbe essere Radio Kiss Kiss a proporre lo spettacolo di fine anno con il ‘concertone’ che verrà proposto in Pian di Nave’ nel pomeriggio e la notte del 31 dicembre prossimo. Sanremo conferma, quindi, la sua vocazione musicale in chiave turistica e, al momento, palazzo Bellevue è in attesa di concludere gli ultimi contratti con altri cantanti per chiudere il cast e presentare la serata che saluterà il 2024 e si aprirà al nuovo anno.

Tra i nomi che circolano, almeno per il momento e che devono ancora essere confermati, sono Chiara Galliazzo (vincitrice anni fa di X-Factor e che ha partecipato anche al Festival) e di Ginevra Lamborghini. Al momento rimangono top secret gli altri protagonisti della serata, che avrà sicuramente un preludio importante già al pomeriggio con musica, intrattenimento e dj set. Il comune matuziano ha deciso di investire molto sulla notte di Capodanno. Oltre allo spettacolo pirotecnico, un appuntamento sempre di grande suggestione, anche se spesso divide chi vuole vedere (e sentire i botti) i fuochi d’artificio e chi invece non li sopporta, anche in funzione dei problemi creati agli animali.

Per il ‘concertone’ saranno investiti ben 205.000 euro, tra costi artistici e logistica. Si prospetta, quindi, un grande spettacolo che, ne siamo certi, vedrà partecipare migliaia di persone tra residenti e turisti, in modo da festeggiare al meglio l’arrivo del nuovo anno.

(Nella gallery il concerto dello scorso anno)