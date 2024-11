Sanremo, Daniele Ventimiglia smaschera imprenditore per tentata truffa: telecamere de Le Iene e carabinieri in azione

La tentata truffa, la chiamata ai carabinieri e poi la denuncia. Il consigliere comunale e provinciale di Sanremo, Daniele Ventimiglia (Lega), ha sporto denuncia per truffa contro il presunto impresario edile Marcello Francesco Parodi, già noto alle cronache per un servizio de Le Iene dal titolo “L’imprenditore in vacanza con i soldi dei truffati”, trasmesso su Italia1 lo scorso 29 settembre.

Ventimiglia, alla ricerca di un professionista per costruire una casa in bioedilizia su un terreno di famiglia a Bordighera, aveva inizialmente preso contatti con Parodi, affidandosi alle recensioni positive trovate sul web sull’azienda Edilgreen Solution di Livorno. Tuttavia, le promesse si sono presto rivelate sospette. "Dopo averlo incontrato, il prezzo che mi aveva fatto per la casa era stato ottimo, tanto da confermare quanto letto nelle recensioni sul web. Per un certo periodo siamo andati avanti con telefonate, mail e alcuni incontri. Poi, all'improvviso, il 29 settembre, ho visto il servizio de Le Iene curato da Luigi Pelazza, che denunciava il suo modus operandi: prendere i soldi senza completare i lavori".

Nonostante la messa in onda del servizio, il giorno dopo Parodi ha contattato nuovamente Ventimiglia, cercando di capire se avesse visto lo speciale. "Incredibile, ha cercato di truffarmi lo stesso. Io ho fatto finta di nulla, lasciandogli credere che non avessi guardato Le Iene, e subito dopo ho contattato la redazione del programma", racconta Ventimiglia. Durante le trattative, Parodi aveva richiesto un assegno da 7.500 euro, giustificandolo come acconto per "iniziare la progettazione esecutiva per la fornitura del legno". Una cifra che Ventimiglia ha deciso di non versare.

Per smascherare il presunto truffatore, Ventimiglia ha organizzato un incontro nel suo ufficio a Sanremo, durante il quale Parodi, ignaro del piano, si è presentato per finalizzare l’accordo e ritirare l’assegno. Nel momento cruciale, sono intervenuti i carabinieri e le telecamere de Le Iene, bloccando l’operazione e smascherando il raggiro. Il servizio completo sull’episodio sarà trasmesso nella puntata de Le Iene prevista per questa sera, domenica 17 novembre, su Italia 1.