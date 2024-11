Speciale weekend: le nostre migliori proposte per trascorrere al meglio il fine settimana nella nostra provincia

Sono 133 le vetture ammesse al via della 13ª Ronde Valli Imperiesi, in programma oggi e domani a Imperia. Tra gli equipaggi iscritti non manca quello formato da Luca Pedersoli e Anna Tomasi che, con la loro Citroën DS3 Wrc, cercheranno di mettere a segno la quarta vittoria consecutiva in questa gara. Proveranno ad impedirglielo i 22 concorrenti iscritti nella Classe ‘regina’, la Rally2-R5, ad iniziare da Davide Nicelli (Skoda Fabia), desideroso di riscattare la delusione dello scorso anno, quando fu estromesso dalla graduatoria, dopo aver conquistato la seconda piazza assoluta, per il peso della vettura non conforme.

La gara si svolgerà sabato e domenica: questa mattina shakedown da Caravonica a Colle San Bartolomeo e, a partire dalle 18.30 in via Cascione, festosa presentazione delle vetture partecipanti e relativa sfilata per il centro cittadino, con musica ed aperitivo per gli equipaggi offerto dal CIV Porto Maurizio. Domani, invece, si farà sul serio: il via alle ore 07.00 da Molo San Lazzaro per un percorso di gara di complessivi 245,80 km, 57,40 dei quali relativi ai quattro passaggi cronometrati sull’inedita prova speciale Caravonica - Colle d’Oggia, circa 15 km che i concorrenti percorreranno quattro volte. Alle ore 16.30, in Calata Anselmi, l’arrivo del primo equipaggio concorrente e, a seguire, la cerimonia di premiazione.

Ulteriore contorno alla 13ª Ronde Valli Imperiesi, l’inedito Spazio Subaru, che proporrà postazioni di guida simulata, esposizione di auto di interesse storico, corsi di guida e educazione sulla sicurezza stradale (Subaru Driving School) e il debutto del concept ‘Nab on roads’ che, offrirà un giro per le strade liguri che hanno scritto la storia del mondiale rally.



Rimanendo sempre in tema di sport segnaliamo l’HBrun (heart& brain run), la trailrun a scopo benefico nata con l’intento di avvicinare le persone allo sport per contrastare le malattie cardiovascolari. Giunta alla terza edizione, è una manifestazione non competitiva a cui è possibile partecipare anche camminando su un percorso di 9 km circa, con un dislivello di circa 500 m. La partenza avverrà in piazza Borea d'Olmo a Sanremo alle 9 di domenica 17 novembre. Sarà possibile iscriversi sabato 16 novembre, sempre in piazza Borea d'Olmo, dalle 14 alle 18 e domenica 17 novembre, prima della gara, dalle 6.30 alle 8.



Un altro evento sportivo di beneficenza è quello promosso dai Lions Club della 4ª Circoscrizione Zona B dal titolo ‘Camminata per il Diabete dei Lions: promuovere la Salute e la Consapevolezza’ in programma domani e si svolgerà contemporaneamente a Sanremo con arrivo ad Arma di Taggia e a Camporosso Mare con arrivo a Bordighera. Il percorso è accessibile a tutti, rendendo l’evento inclusivo per persone di ogni età e livello di preparazione fisica. Oltre alla camminata, la giornata offre momenti informativi con esperti sanitari che spiegano i rischi, i sintomi e le modalità di prevenzione del diabete.

Gli appuntamenti sono a Sanremo con partenza dalle ore 9.00 alle ore 10.00 in via Matteotti di fronte al Cinema Centrale, con controllo gratuito della glicemia alla partenza (preferibilmente a digiuno) e con arrivo ad Arma di Taggia sul piazzale Chierotti. La camminata si svolgerà sulla pista ciclabile (un percorso di 8 km circa), con screening gratuito del diabete, controllo della glicemia, presso gazebi Lions alla partenza e all’arrivo. L'altra partenza è a Camporosso Mare largo Fabrizio De André alle alle 9.30, con misurazione della glicemia per tutti preferibilmente a digiuno dalle ore 9.15 alle 13.00 con arrivo a Bordighera sul lungomare Argentina al bar Hatù. Info 339 4876673.

SPETTACOLI TEATRALI

Questa sera nella Sala Teatro Samuel Beckett di San Lorenzo Al Mare per la rassegna ‘D'Autunno l'Albero! 2024’, l’appuntamento è con lo spettacolo ‘Funny Money’ di Ray Cooney a cura della compagnia ‘Ramaiolo in scena’, per la regia di Alessandro Manera.

Londra, quartiere di Fulham, Henry Perkins, un modesto impiegato di mezz’età, sta rientrando a casa, dove la moglie Jean lo sta aspettando per festeggiare il suo compleanno con gli amici di sempre Vic e Betty. Durante il viaggio in metropolitana però succede qualcosa di imprevisto che potrà dare una svolta definitiva alla vita del protagonista, qualcosa che nessuno, tranne la moglie, dovrà sapere…

Ma gli amici arrivano per la cena e, dopo di loro, una serie di bizzarri personaggi si presentano alla porta dando così inizio, tra imbarazzi e fantasiose invenzioni a una incalzante girandola di bugie, equivoci, scambi di persona che condurranno a un sorprendente colpo di scena finale.



Domani sera la Stagione teatrale del Casinò di Sanremo prosegue con un classico teatrale ‘Testimone d’accusa’ di Agatha Christie reso mirabilmente da Vanessa Gravina e Giulio Corso con la partecipazione di Paolo Triestino.

L’opera non si concentra tanto sulla psicologia dei personaggi – simulatori occulti, assassini, grandi avvocati – quanto sulla perfezione del meccanismo che li tiene assieme: una macchina infernale, un colpo di scena dopo l’altro, un crescendo di intrichi inarrestabile. La storia trae ispirazione dalla vicenda di una donna tradita dal giovane marito, uno spunto autobiografico che Agatha Christie utilizza in diverse sue opere.



Per gli amanti del dialetto proponiamo la commedia brillante ‘Tütu pe’ ina camixöra grixa’ in programma domani pomeriggio al Teatro Parrocchiale di Arma. Lo spettacolo, rientrante nell’ambito della 2ª Rassegna di teatro dialettale ‘Angelo Lo Faro 2024’, è messo in scena dalla Compagnia du Teatru Ventemigliusu.

Lo spettacolo, in 2 atti, narra la vicenda di un uomo di mezza età piuttosto gagliardo e spendaccione che mette nei guai il figlio per coprire le sue intemperanze…



Due fratelli, Ursula e Tritone, principi del mare, un giorno litigano e Ursula da sirena si trasforma in un enorme polipo-strega e sparisce nell’oscurità. Ricomparirà quando Ariel, sua nipote, s’innamorerà di un principe naufrago e le offrirà il suo aiuto. Ma cosa chiederà in cambio?

Questa è la trama dello spettacolo per i più piccoli che andrà in scena con tre repliche (15.00, 18.00 & 21.00) oggi pomeriggio al Teatro Ariston di Sanremo.



SPETTACOLI MUSICALI



Giornata conclusiva oggi al Teatro dell'Opera del Casinò per il decimo Festival chitarristico internazionale ‘Città di Sanremo’ con due appuntamenti imperdibili: alle ore 18.00 si esibiranno Eliot Fisk (Chitarra) e Fabio Zanon (Chitarra), con la direzione del Maestro Damiano Tognetti.

Eliot Fisk è universalmente riconosciuto come uno dei più grandi chitarristi della propria generazione: è stato recentemente insignito della ‘Croce di Santa Isabella La Cattolica’, ovvero la più alta onorificenza autorizzata dal Re di Spagna per i servigi resi alla musica spagnola. Fabio Zanon è uno dei chitarristi più importanti del nostro tempo. La sua registrazione del Concerto per chitarra di Francis Hime, registrata dal vivo con la San Paolo Symphony diretta da Alondra de la Parra, è stata nominata per il Grammy Latino 2011 come migliore registrazione classica.

Il secondo appuntamento della serata che concluderà questa edizione vedrà esibirsi nuovamente Eliot Fisk insieme a Giulio Tampalini (Chitarra), uno dei più talentuosi chitarristi italiani, apprezzato e conosciuto in tutto il mondo. Nel 2008 ha partecipato al Concerto di Natale in Vaticano in onore del Papa.



Primo appuntamento al teatro Lo Spazio Vuoto di Imperia per la mini rassegna di teatro e musica che torna ad animare l’autunno in città. Aspettando la nuova stagione, musica e prosa riempiranno il palcoscenico a partire da sabato 16 novembre alle 21.00 con il jazz del Leo Lagorio Project.

La formazione del gruppo vede Piero Mareri al piano elettrico, Mauro Demoro al contrabbasso, Giovanni Piccardo alla batteria, Antonello Sbarra alla chitarra elettrica e Leo Lagorio ai sassofoni. A questi si aggiungono come special guest: Luca Begonia al flicorno e Claudio Capurro ai saxofoni.



Sempre questa sera ad Imperia al Teatro dell'Attrito l’appuntamento è con il Trio Jazz-Rock Pulse che propone un mix di arrangiamenti originali e composizioni inedite in stile jazz rock con sfumature funk blues, ispirati ai power trio fusion americani.

Un gruppo che riunisce tre forti personalità musicali, in un viaggio tra brani originali e composizioni dei più grandi artisti fusion: Brecker Brothers, Chik Corea, Steps Ahead, Oz Noy, Alain Caron, Dave Weckl ... fino a Paul McCartney.



Nella sede del Club Tenco a Sanremo domani pomeriggio si terrà lo spettacolo musicale previsto il 26 ottobre scorso ma annullato causa maltempo. Ad esibirsi il chitarrista Mauro Crespi con la sua Berben Band Trio in un repertorio di canzoni storiche ‘Per la pace/contro la guerra’. L’evento sarà accompagnato da letture di testi di altre canzoni sullo stesso tema.



