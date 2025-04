Sanremo: Debora Caprioglio e Corrado Tedeschi in ‘Plaza Suite’ venerdì al Casinò, ultimi posti disponibili

Dopo i successi di Massimo Venturiello con l’omaggio a Petrolini, Silvio Orlando con “La vita davanti a sé” “Testimone d’accusa” con Vanessa Gravina e Giulio Corso, Nancy Brilli in “L’Ebreo”, Massimo Ghini in “Il Vedovo”, Luca Barbareschi in “November,” la stagione teatrale del Casinò propone, venerdì alle 21, Debora Caprioglio e Corrado Tedeschi in “Plaza Suite” di Neil Simon.

Dietro il puro e alto divertimento assicurato dalle commedie di Simon c’è sempre la dura verità della vita, che stupisce, fa sorridere e riflettere. Ultimi posti disponibili.

Biglietti:

• Platea Primo settore € 25,00

• Platea secondo settore € 20.00

• Galleria € 15.00

• Gruppo di 10 studenti con insegnante costo del biglietto in galleria € 5. (superiori a 10 € 4).

• Persone fragile con accompagnatore sconto del 50% ad entrambi.

• Associazioni con elenco dei soci presentato dal Presidente € 5 di sconto su abbonamenti. Compagnie teatrali con elenco portato dal rappresentante € 5 di sconto su abbonamenti.

Servizio di Biglietteria presso botteghino del Teatro nei giorni: martedì, giovedì, venerdì sabato, dalle 16 alle 20. Nei giorni degli spettacoli dalle 16 alle 21. Servizio di prevendita: Compagnia Teatro Dell’albero Biglietteria presso Porta Teatro Casinò di Sanremo tel 0184 595273 (negli orari indicati) Prenotazione libera cell. 347 7302028 e cell 333 7679409 whatsapp.