Ventimiglia, lavori di messa in sicurezza terminati: riapre via Due Camini (Foto e video)

Riapre via Due Camini a Ventimiglia. Il taglio del nastro è avvenuto, questa mattina, alla presenza di autorità civili, locali e regionali, della polizia locale e degli abitanti della zona.

Dopo anni di attesa si sono conclusi i lavori di messa in sicurezza e consolidamento del tratto di strada comunale, assegnati lo scorso aprile alla ditta Emmebi Consolidamenti Srl di Luigi Guastavino, nel tratto della via che era crollato nel 2019 in seguito a un’alluvione. "Andiamo finalmente ad aprire una strada importante per gli abitanti della zona ma anche per i cittadini, i frontalieri e i turisti. E' un'opera importante per la quale abbiamo recuperato delle risorse perdute di circa 700mila euro. Abbiamo messo in piedi un cantiere e lavorato con il comitato di quartiere per realizzare un'opera necessaria in questa zona di territorio" - afferma il sindaco Flavio Di Muro presente all'inaugurazione insieme agli assessori Domenico Calimera e Adriano Catalano e al consigliere comunale Cristina D'Andrea - "E' un'ulteriore inaugurazione che facciamo nelle frazioni che molto spesso sono state dimenticate".

L'intervento, reso possibile grazie a un contributo di oltre un milione di euro da parte di Regione Liguria, rende finalmente agibile e transitabile una strada molto attesa dai cittadini e indispensabile per tutti i residenti della frazione di San Bernardo e per i frontalieri. "Come presidente del comitato di quartiere sono molto felice di essere qui all'inaugurazione di questa importante opera che rappresenta un’arteria di collegamento per le nostre frazioni, non rappresenta solo la riapertura di una strada ma per noi cittadini delle frazioni è un ritorno alla normalità dopo circa cinque anni" - dice Davide Condrò, presidente del comitato Magliocca - "Tengo a ringraziare gli uffici, l’impresa esecutrice, i tecnici, la Regione Liguria, oggi rappresentata dal consigliere regionale Walter Sorriento, l'amministrazione comunale e, in particolare, il sindaco Di Muro, con cui abbiamo fatto sopralluoghi e visionato il progetto, che ha preso l'impegno personale e concreto, anche su programma elettorale, di portare avanti il progetto e di reperire i fondi da Regione Liguria per oltre un milione di euro, il cui ottenimento non era così scontato. Grazie a tutti, evviva le frazioni di Ventimiglia".