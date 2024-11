Riapre via Due Camini a Ventimiglia, Scullino: "Il gonfalone si esibisce per festività ufficiali, non per un tratto di strada"

"La legge dice che il gonfalone viene esibito solo in occasione di eventi indicati come festività ufficiali, laiche e religiose, e di avvenimenti eccezionali che investono la comunità cittadina. Presiedere all'attestazione pubblica di collaudo e agibilità di un tratto di strada vicinale non risponde a questi requisiti". Lo segnala il consigliere comunale di minoranza a Ventimiglia Gaetano Scullino parlando dell'inaugurazione del tratto di strada, crollato nel 2019 in seguito a un’alluvione, in via Due Camini avvenuta sabato scorso.

"Inoltre, quando Briatore venne in Comune per relazionare sul nuovo Twiga alla Baia Beniamin chiese ai vigili di indossare l’alta uniforme e poi Briatore ha chiuso dopo qualche mese" - mette in risalto Scullino.