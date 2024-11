Palafiori, tavolini in condizioni pietose: "Possibile che il Comune non trovi 200 euro per cambiarli?"

Un lettore segnala lo stato di degrado dei tavolini situati accanto alle macchinette per il pagamento del parcheggio all’ingresso del Palafiori di Sanremo. "Sono lì da anni, ma le loro condizioni sono pessime", scrive.

La riflessione del cittadino si rivolge direttamente al Comune: "Possibile che Sanremo non abbia 200 euro per cambiarli con qualcosa di decente? Se non ci sono risorse per sostituirli, tanto vale rimuoverli piuttosto che lasciare un simile biglietto da visita per i turisti."

Il lettore sottolinea anche la presenza di un vetro rotto visibile in una delle foto e si augura che la pubblicazione di questo appello possa portare a una soluzione: "Spero che si intervenga per sostituire questi tavolini o rimuoverli del tutto. Sanremo merita di più."