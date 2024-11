Viaggio alla scoperta dell'Ariston per i soci del Rotary club Sanremo Hanbury: Vacchino Cicerone d'eccezione (foto)

Martedì scorso i soci del Rotary club Sanremo Hanbury hanno partecipato ad una conviviale fuori dall' ordinario. Sia per la location, il teatro Ariston di Sanremo, sia per il Cicerone d'eccezione: il dottor Walter Vacchino.



I soci hanno così potuto visitare anche le parti più segrete del teatro, compresa la torre del palco ed i camerini, ed ascoltare la storia dell' Ariston direttamente dal suo patron. Nella sala Roof è stato proiettato un filmato che ha raccontato la storia della famiglia Vacchino, del signor Aristide e della costruzione del teatro.



Nella grande sala sono stati proiettati poi altri due filmati emozionanti: durante il primo abbiamo ripercorso la nostra storia attraverso le canzoni che hanno vinto le 74 edizioni del festival. Walter e Carla Vacchino, insieme a Luca Ammirati, hanno raccontato retroscena ed aneddoti del festival e hanno mostrato un secondo filmato, durante il quale è andato in scena un grande evento: il montaggio del palco per il festival. Grazie all’emozionante time-lapse di quattro minuti abbiamo visto comporsi un mosaico che ha richiesto 40 giorni di lavoro.



Il Dott. Vacchino ha anche raccontato la sua avventura come scrittore, in una breve presentazione del suo libro "la scatola magica" (in collaborazione con Luca Ammirati).



Durante l’incontro conviviale che è seguito, si sono potuti ascoltare aneddoti e ricordi raccontati dai soci, poiché l'Ariston è parte, in mille modi diversi, della vita della nostra città e di ciascuno di noi.