Sanremo: Mager e Sindoni incontrano la Rai, novità e più spettacolo all'esterno dell'Ariston per il Festival del prossimo anno (Foto)

Come anticipato dal nostro giornale (QUI), il sindaco Alessandro Mager e l’assessore al turismo Alessandro Sindoni hanno incontrato, oggi pomeriggio, Claudio Fasulo (Responsabile dell'unità organizzativa 'Prime Time 1' della Rai) e il suo gruppo di lavoro, per porre le prime basi per il 'Festival diffuso' che tanto successo ha avuto nelle ultime edizioni della kermesse. L’incontro ha interessato soprattutto l’aspetto logistico e l’occupazione delle aree all’esterno del Teatro Ariston.

Molte le location coinvolte, tra conferme e novità, per uno show sempre più allargato capace di coinvolgere la città: piazza Colombo, via Matteotti con una nuova tipologia di palco, piazza Borea d’Olmo, via Escoffier, Santa Tecla e pian di Nave, piazzale Vesco, il Casinò e l'area sottostante, il Palafiori e corso Imperatrice.

"E' stato un primo incontro molto proficuo - dichiarano il sindaco Mager e l'assessore Sindoni - e ringraziamo Rai per le proposte. Il nostro intento è continuare a lavorare per rendere sempre più vivibile il Festival anche all’esterno dell’Ariston a beneficio di residenti e turisti, con un’attenzione particolare alla viabilità pedonale e alla fruizione delle piazze. Abbiamo proposto a Rai di realizzare, laddove possibile, ulteriori iniziative anche nelle zone fino ad oggi non coinvolte".

E la prossima settimana arriverà a Sanremo Carlo Conti. Il mattatore delle prossime tre edizioni del Festival aveva già sentito telefonicamente il Sindaco Alessandro Mager, in una prima chiamata di cortesia, in attesa di un incontro più formale. Conti sarà nella città dei fiori anche per ‘Area Sanremo’ ma, ovviamente, parlerà con il primo cittadino e con l’Assessore Sindoni per mettere le basi sui prossimi tre anni di ‘reggenza’ del Festival.

Per Conti, che ricordiamo è stato insignito dal precedente Sindaco Biancheri del riconoscimento di ‘Amico di Sanremo’, è un gradito ritorno. Nei primi anni 2000 aveva presentato più volte gli spettacoli legati al format ’50 Canzonissime’ e, quindi, era approdato al Festival. Tre conduzioni consecutive anche tra il 2015 e il 2017 ed ora il grande ritorno.

Il conduttore sarà sicuramente a Sanremo anche a dicembre, in occasione della kermesse dedicata ai giovani ed affidata ad Alessandro Cattelan. In quella occasione dovrebbe, anche se non è ancora stato ufficializzato, presentare al pubblico i ‘Big’ che faranno da cast al Festival di febbraio e che saranno annunciati ad inizio dicembre.