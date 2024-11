Festival 2025: scatta ufficialmente oggi la preparazione 'sanremese', Sindaco e Assessore incontrano Rai Pubblicità

Anche se gli incontri, le telefonate e il lavoro ‘romano’ si sono susseguiti da tempo, oggi e la prossima settimana inizia il vero e proprio Carlo Conti ‘Bis’, il prossimo triennio di Festival che dopo l’era Amadeus è tornato in mano al presentatore fiorentino.

Questo pomeriggio, infatti, a Sanremo ci saranno gli esponenti di Rai Pubblicità insieme a Claudio Fasulo, responsabile dell’intrattenimento Prime Time della tv di Stato, in qualità di vice Direttore. Si incontreranno con il neo Assessore al Turismo, Alessandro Sindoni, e con il Sindaco Alessandro Mager.

Verranno intavolate le prime idee e saranno sul tavolo le eventuali proposte che vorrà fare il nuovo direttore artistico e presentatore della kermesse canora. Si parlerà, ovviamente, anche delle diverse occupazioni di suolo pubblico di cui necessita la Rai per l’organizzazione della settimana festivaliera. Come sempre ci saranno piazza Borea D’Olmo e piazza Colombo che, insieme a via Mameli costituiscono il fulcro della manifestazione. Da capire se tornerà ad essere utilizzato il Teatro del Casinò, visto che quest’anno verrà nuovamente proposto il ‘Dopo Festival’.

E la prossima settimana arriverà a Sanremo Carlo Conti. Il mattatore delle prossime tre edizioni del Festival aveva già sentito telefonicamente il Sindaco Alessandro Mager, in una prima chiamata di cortesia, in attesa di un incontro più formale. Conti sarà nella città dei fiori anche per ‘Area Sanremo’ ma, ovviamente, parlerà con il primo cittadino e con l’Assessore Sindoni per mettere le basi sui prossimi tre anni di ‘reggenza’ del Festival.

Per Conti, che ricordiamo è stato insignito dal precedente Sindaco Biancheri del riconoscimento di ‘Amico di Sanremo’, è un gradito ritorno. Nei primi anni 2000 aveva presentato più volte gli spettacoli legati al format ’50 Canzonissime’ e, quindi, era approdato al Festival. Tre conduzioni consecutive anche tra il 2015 e il 2017 ed ora il grande ritorno.

Il conduttore sarà sicuramente a Sanremo anche a dicembre, in occasione della kermesse dedicata ai giovani ed affidata ad Alessandro Cattelan. In quella occasione dovrebbe, anche se non è ancora stato ufficializzato, presentare al pubblico i ‘Big’ che faranno da cast al Festival di febbraio e che saranno annunciati ad inizio dicembre.