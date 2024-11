Ospedaletti, ok alla convenzione con l’Associazione Emergenza Val Nervia: soccorso gratuito per gli animali in difficoltà

Il Comune di Ospedaletti ha recentemente approvato una convenzione con l'Associazione Emergenza Val Nervia ODV Soccorso Veterinario, finalizzata all’implementazione di un servizio di pronto intervento per gli animali domestici in difficoltà. La decisione è stata presa dalla Giunta Comunale il 31 ottobre, con l'obiettivo di garantire un supporto tempestivo e di qualità per gli animali feriti o in pericolo presenti sul territorio comunale. Il servizio sarà disponibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7, e sarà rivolto sia ai residenti sia alle forze dell'ordine locali.

L'accordo stipulato prevede che l’Associazione Emergenza Val Nervia ODV, con sede a Dolceacqua, si occupi del soccorso e del trasporto degli animali verso la struttura veterinaria più vicina o presso l’ambulatorio del veterinario di fiducia del proprietario. Per garantire la continuità del servizio, che sarà fornito a titolo gratuito ai cittadini di Ospedaletti, il Comune ha stanziato un contributo di 2.000 euro a favore dell’associazione, che userà i fondi per coprire i costi operativi.

La convenzione stabilisce che il servizio dovrà essere svolto con mezzi e attrezzature adeguati alla gestione e al contenimento degli animali, assicurando la massima sicurezza sia per gli animali soccorsi sia per gli operatori. Il servizio sarà gratuito per interventi nel raggio di 20 km dalla sede del Comune di Ospedaletti, comprendendo anche la riconsegna dell'animale al proprietario una volta stabilizzato. L’Associazione Emergenza Val Nervia terrà inoltre un registro degli interventi eseguiti, con dettagli su data, ora, luogo, specie animale, dati del proprietario, destinazione veterinaria e prestazioni fornite, in modo che il Comune possa monitorare e valutare l'efficacia del servizio.

La Giunta ha delegato il sindaco di Ospedaletti, Daniele Cimiotti, alla firma della convenzione, in rappresentanza del Comune, mentre Igor Cassini, Presidente dell’Associazione Emergenza Val Nervia, sarà il referente per l’associazione. La convenzione ha una durata di due anni e può essere soggetta a rescissione qualora si verificassero determinate condizioni previste dalla legge.