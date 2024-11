Riapre il teatro Salvini di Pieve di Teco: ecco il cartellone della nuova stagione artistica (foto)

Nel ventennale del suo restauro, il teatro Tommaso Salvini di Pieve di Teco (Imperia), noto come il teatro più piccolo del mondo, ha un nuovo direttore artistico: Eugenio Ripepi.

Il Teatro Salvini ha una sala del tutto atipica soprattutto per le piccolissime dimensioni e per la grazia strutturale di chiaro impianto tipicamente sei-settecentesco a ferro di cavallo; 43 metri quadrati di palcoscenico, 90 posti tra la platea e i 2 ordini di palchi: una meta che attira da sempre visitatori italiani e stranieri, incuriositi dalla particolarità dell’impianto che vanta una lunga e illustre storia di attività artistica a partire dal 1834, anno in cui fu edificato. Nello splendido spazio, a cui è stata data nuova vita nel 2004, Ripepi ha diretto diversi eventi teatrali già dal 2007 con la prima edizione della rassegna di monologhisti “Discorsi da Solo”, facendo intervenire poi negli anni successivi importanti personalità del palcoscenico italiano.

Nel nuovo cartellone appena presentato, per la stagione teatrale 2024/2025, ci saranno prosa, musica con eccellenti formazioni da camera e di repertorio vario, con solisti come la pianista Giuseppina Torre e il chitarrista Renato Caruso, i nuovi progetti di Freddy Colt e Mauro Vero, con il Coro Mongioje che ha recentemente duettato con Laura Pausini nel programma televisivo della Gialappa’s Band, con la canzone d’autore di Tricarico, Alberto Bertoli, Max Manfredi, Federico Sirianni, con il cabaret di Andrea Di Marco e Daniele Raco, con la commedia dell’arte di Enrico Bonavera, primo Arlecchino d’Italia e del mondo, con spettacoli di produzione e prime assolute (Pino Petruzzelli, Giorgia Brusco).

"Sono molto felice per questo mio nuovo incarico - afferma Eugenio Ripepi - e molto emozionato di dirigere un teatro così prestigioso, con una grande storia alle spalle. Sarà una bellissima nuova avventura: per tre anni accompagnerò il pubblico di questo straordinario spazio. Per la stagione 2024/2025 ho presentato all’Amministrazione di Pieve di Teco, nella persona del sindaco, a cui vanno i miei ringraziamenti per aver creduto in me fin dal primo momento, un cartellone molto vario, in modo da andare incontro ai diversi gusti degli spettatori, ma con un minimo comune denominatore: l’altissima qualità delle proposte di palcoscenico".

La nuova direzione artistica si innesta nell'ottica di un lavoro di team, grazie al contributo del Comitato San Giovanni di Imperia. Il Comitato interverrà nella gestione favorendo l’accesso a più persone possibili, spettatori ma anche visitatori dello storico edificio, portando avanti, in sinergia con la direzione artistica, iniziative atte a promuovere in misura sempre maggiore il nome del teatro a livello nazionale e internazionale.