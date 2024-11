Musica, teatro, animazione e intrattenimento: tanti eventi a Bordighera tra dicembre e marzo

A Bordighera sarà una stagione di musica, teatro, animazione e intrattenimento: è pronto il calendario degli eventi che renderanno unica l’atmosfera nella città delle palme tra dicembre e il prossimo marzo.

Il programma delle manifestazioni organizzate direttamente dal Comune accompagnerà residenti e ospiti verso la magia del Natale con appuntamenti per tutte le età. Tornerà la tradizione con “La via dei presepi” e i mercatini in paese alto e con i “Presepi int’i carugi” di Borghetto San Nicolò, mentre nel pomeriggio dell’8 dicembre, ai giardini del Palazzo del Parco nei pressi dello IAT, le voci di un coro inaugureranno ufficialmente la stagione degli eventi e la completa accensione delle luminarie e dell’albero di Natale.

Ai più piccoli, veri protagonisti delle feste, sarà dedicato per sei pomeriggi “Il Natale dei bambini” con attività, spettacoli itineranti e laboratori nel villaggio in corso Italia e nel borgo riaprirà “L’Ufficio di Babbo Natale”. La vigilia del 24 dicembre sarà davvero speciale: il trenino percorrerà le vie cittadine, mentre Babbo Natale arriverà anche quest’anno dal mare, al porto turistico. A sottolineare lo spirito natalizio, la Parata della Banda Musicale Borghetto San Nicolò.

Nei giorni immediatamente successivi, Bordighera quale Comune capofila, insieme ai Comuni limitrofi di Vallecrosia e Camporosso, ospiterà le verifiche dell’edizione numero 16 dell’Africa Eco Race, spettacolare gara internazionale di rally raid che richiamerà moltissimi appassionati della specialità.

Il 31 dicembre piazza Garibaldi sarà ancora una volta al centro della festa per dare il benvenuto al nuovo anno. “Musica e ballo con i dj di Radio 105 dalle 22.00 del 31 dicembre fino alle 2.00 del 1° gennaio, con tanta animazione e gadget.” annuncia l’Assessore Malina Rodà. “Un Capodanno che abbiamo voluto in centro città come nelle edizioni precedenti, ma con una formula, condivisa con il Tavolo del Turismo, leggermente diversa e più focalizzata sul dj set.”

Due gli appuntamenti per il fine settimana dell’Epifania, con “Aspettando la Befana” (a cura di Confesercenti) e “La grande Braderie” (a cura di Confcommercio).

Ad arricchire ulteriormente il programma, la mostra personale di Pina Morlino (29 novembre - 22 dicembre presso l’ex Chiesa Anglicana) e gli spettacoli e i concerti di due rassegne particolarmente amate ed attese. Tra dicembre e febbraio, le cinque piéce e i grandi nomi di “Fughe di teatro… e di umorismo a Bordighera” e i concerti e i maestri del “XXXIX Inverno Musicale” saranno prestigiose occasioni d’incontro con il talento.

A rendere ancora più suggestivi i momenti delle feste, saranno poi le decorazioni luminose per le vie del centro, in Arziglia, a Sasso e a Borghetto San Nicolò, i grandi alberi di Natale davanti alla Chiesa di Terrasanta e al Palazzo del Parco e alcune installazioni “a terra” per fermare, magari con una foto, un ricordo speciale di Bordighera.

“Un bel calendario che coinvolgerà tutta la Città, pensato sia per chi ama la tradizione sia per chi preferisce l’arte, l’intrattenimento o le manifestazioni sportive e realizzato grazie alla collaborazione di associazioni e operatori, che desidero ringraziare.” commenta l’Assessore Rodà.

L’investimento complessivo ammonta a € 226.000, di cui € 61.000 destinati a luminarie e arredo urbano.

Calendario eventi e manifestazioni stagione invernale 2024/2025

Il calendario potrà subire modifiche, sebbene non sostanziali, in relazione a sopravvenute esigenze organizzative. Titoli degli spettacoli, orari, luoghi e ulteriori informazioni in merito saranno resi noti nella brochure dedicata, che verrà distribuita nel mese di dicembre.

Dicembre 2024

dal 29 novembre al 22 dicembre, centro culturale ex Chiesa Anglicana – Mostra personale Pina Morlino

dal 6 all’8 dicembre, paese alto - Mercatini di Natale

7 dicembre, teatro Giancarlo Golzi del Palazzo del Parco – XXXIX Inverno Musicale

dal 7 al 12 gennaio, Borghetto San Nicolò – Presepi int’i carugi

8 dicembre, giardini Palazzo del Parco – Accensione ufficiale dell’albero di Natale e delle luminarie

8 dicembre, teatro Giancarlo Golzi del Palazzo del Parco – Fughe di teatro…e di umorismo a Bordighera

14 dicembre, corso Italia - Il Natale dei bambini: spettacolo itinerante

dal 14 dicembre a lunedì 6 gennaio, paese alto - La Via dei Presepi

15 dicembre, da Bordighera a Borghetto San Nicolò – Marcia dei presepi

15 dicembre, corso Italia - Il Natale dei bambini: spettacolo itinerante

20 dicembre, teatro Giancarlo Golzi del Palazzo del Parco – Concerto Banda Musicale Borghetto San Nicolò Città di Bordighera

20 dicembre, corso Italia – Il Natale dei bambini: villaggio e attività

21 dicembre, corso Italia – Il Natale dei bambini: villaggio e attività

22 dicembre, corso Italia - Il Natale dei bambini: spettacolo itinerante

23 dicembre, corso Italia - Il Natale dei bambini: spettacolo itinerante

24 dicembre, centro città - Parata natalizia della Banda Musicale Borghetto San Nicolò Città di Bordighera

24 dicembre, porto turistico – Babbo Natale al porto

24 dicembre, centro città – Trenino dei bambini

dal 26 al 28 dicembre – Africa Eco Race

29 dicembre, corso Italia – Evento teen

31 dicembre, piazza Garibaldi - Capodanno in piazza

Gennaio 2025

1 gennaio, teatro Giancarlo Golzi del Palazzo del Parco – XXXIX Inverno Musicale Concerto di Capodanno

dal 4 al 6 gennaio, corso Italia - Aspettando la Befana

5 gennaio, via Vittorio Emanuele – La grande Braderie

5 gennaio, teatro Giancarlo Golzi del Palazzo del Parco – Fughe di teatro…e di umorismo a Bordighera

18 gennaio, centro culturale ex Chiesa Anglicana – Spettacolo teatrale

26 gennaio, teatro Giancarlo Golzi del Palazzo del Parco – Fughe di teatro…e di umorismo a Bordighera

Febbraio 2025

2 febbraio, teatro Giancarlo Golzi del Palazzo del Parco – Fughe di teatro…e di umorismo a Bordighera

16 febbraio, teatro Giancarlo Golzi del Palazzo del Parco – Fughe di teatro…e di umorismo a Bordighera

Marzo 2025

8 marzo, teatro Giancarlo Golzi del Palazzo del Parco – Spettacolo teatrale festa della donna