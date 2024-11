Festa delle vecchie glorie del Camporosso Calcio, pranzo conviviale a Dolceacqua

Una festa dedicata alle vecchie glorie del Camporosso Calcio verrà organizzata il 24 novembre.

E' previsto un pranzo conviviale a Dolceacqua. "Una festa rivolta alle vecchie glorie ma anche ai dirigenti, alle consorti e agli sportivi" - fanno sapere gli organizzatori - "Tutti sono i benvenuti il 24 novembre alle 12.30 al ristorante Rio del Mulino a Dolceacqua in via Provinciale per Rocchetta Nervina".

"Chi vorrà partecipare alla festa delle vecchie glorie dell'Unione Sportiva Camporosso potrà prenotare chiamando Mezzatesta al 349330649 o Veziano al 3335380329" - dicono gli organizzatori.