I prodotti beauty per l’autunno: tendenze e must-have

Bellezza e benessere di viso, corpo e capelli sono ormai una priorità per la stragrande maggioranza delle persone durante ogni periodo dell’anno. La cura di sé è infatti un’abitudine entrata a far parte della quotidianità, con beauty routine studiate ad hoc a seconda del tipo di pelle, delle problematiche presenti, degli obiettivi estetici e della condizione personale.

In base alla stagione però ci sono prodotti più indicati di altri, per cui è possibile trovare offerte e promozioni ad hoc: ad esempio, chi trova il coupon codice sconto Douglas e accumula punti PAYBACK può usufruire di prezzi speciali su make-up, palette e profumi.

In questo articolo vogliamo analizzare quali sono i must have perfetti in autunno, cioè quando le temperature iniziano a scendere, per rinnovare e valorizzare il proprio beauty look.

Prodotti viso per l’autunno

Partiamo dalla skincare routine, una pratica indispensabile per prendersi cura della pelle del viso e mantenerla tonica e sana. Immancabile un detergente per purificare e ristabilire l’equilibrio di idratazione del volto dopo l’estate, periodo in cui la pelle tende a diventare più secca e impura a causa dei raggi del sole e della salsedine.

Fondamentale anche l’esfoliazione delicata, azione da poter fare con uno scrub viso o con una mousse più morbida che consente di ottenere un incarnato più rilassato. Step finale della detersione e pulizia è il tonico viso, must-have della skincare autunnale, che va a ripristinare il pH della pelle.

Fatto questo percorso di bellezza e benessere si può passare alla crema idratante abbinata a un siero viso, per idratare e illuminare senza appesantire. Infine, prima di uscire è sempre consigliato applicare una crema solare leggera o un fondotinta con SPF: anche se in autunno il sole sembra meno intenso, i raggi UV sono ancora presenti.

Prodotti corpo per l’autunno

Anche la cura del corpo è una pratica da seguire con estrema attenzione durante l’autunno: il cambiamento climatico provoca infatti un aumento della secchezza della pelle che è importante bloccare subito.

Tra i prodotti a cui non bisogna rinunciare c’è l’esfoliante corpo per rimuovere le cellule morte, l’olio idratante per conservare al meglio l’idratazione e proteggere la pelle dal freddo e la crema corpo nutriente per creare la perfetta barriera e lasciare la pelle morbida.

Da inserire nella propria beauty routine anche la crema mani ristrutturante, lo scrub settimanale dei piedi per eliminare la pelle secca e il balsamo labbra. Altri prodotti specifici sono invece da scegliere in base alle caratteristiche della propria pelle.

Prodotti per capelli per l’autunno

Con il cambio di stagione spesso i capelli appaiono più secchi e hanno più bisogno di idratazione. Oltre agli impacchi, da fare con oli specifici per nutrire in profondità i capelli, è importante optare per shampoo e balsami fortificanti e maschere ristrutturanti almeno una o due volte a settimana.

Utilizzare inoltre un termoprotettore prima di puntare sulla chioma qualsiasi fonte di calore è una buona norma per evitare di danneggiare le punte. Questi prodotti possono essere acquistati direttamente online, puntando su shop che offrono promozioni dedicate, come ad esempio il citato codice sconto Douglas o le offerte a tempo.