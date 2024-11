Sanremo: al Villaggio dei Fiori sabato 23 novembre una serata dedicata alla Bagna Cauda

Per gli amanti della gastronomia piemontese e non solo, una serata speciale è in arrivo. Dopo il tutto esaurito della serata dedicata alla scoperta dell’olio Evo, sabato 23 novembre presso il ristorante del Villaggio dei Fiori si terrà una serata gastronomica dedicata alla bagna cauda piemontese, accompagnata da verdure di stagione crude e cotte. Questo piatto tipico della cucina piemontese a base di aglio e acciughe, sarà servito nei fujot di terracotta con il lumino acceso per tenere in caldo la salsa

Il servizio sarà accompagnato dai racconti dei giornalisti Barbara Ronchi della Rocca e Claudio Porchia, che spiegheranno le origini di questa preparazione tipica del Piemonte, ma realizzata con prodotti liguri come l’olio e le acciughe. Ideale per le serate fredde, più che un piatto, è un rito da celebrare in momenti conviviali familiari e con gli amici ed accompagnato dai vini rossi e generosi della Cantina di Alice Bel Colle, compresa la rinomata Barbera d’Asti DOCG, che si sposa perfettamente con il gusto intenso di questo piatto.

Un’occasione ideale per immergersi nella cultura culinaria piemontese e scoprire i sapori autentici di questa prelibatezza. Come sempre l'atmosfera sarà conviviale e rilassata, perfetta per stare in compagnia e godersi una serata in cui il cibo e la cultura si fondono.

Il costo della cena è fissato in 35 euro a persona, vini inclusi

Si consiglia di prenotare in anticipo per non perdere questa straordinaria serata. (Per informazioni e prenotazioni telefonare al 380 8686215)

La terza serata della rassegna gastronomica “Un villaggio da gustare” è programmata per sabato 7 dicembre e presenterà un menù dedicato al Natale, con piatti che proporranno un originale giro del Mondo fra sapori poco conosciuti o dimenticati. L’evento includerà i racconti di Barbara Ronchi della Rocca e le curiosità sui piatti tipici della tradizione ligure curate da Claudio Porchia. Tra le specialità del menù figura il piatto tradizionale dei Natalini in brodo (Natalin in to brodo), un primo piatto ligure che un tempo veniva preparato durante le festività natalizie, considerato un simbolo di buon auspicio, poiché i Natalini simboleggiavano le "palanche", ovvero i soldi, in dialetto genovese. E poi altre sorprese dalla cucina con ricette da tutto il mondo.

Il costo della cena è fissato in 35 euro a persona, vini esclusi.

Ricordiamo che il ristorante è aperto a tutti e non soltanto agli ospiti della struttura turistica

Per informazioni e prenotazioni telefonare al 380 8686215

Villaggio dei Fiori, via Tiro a Volo, 3 - 18038 Sanremo - Tel. 380 8686215 mail. info@villaggiodeifiori.it; sito: www.villaggiodeifiori.it