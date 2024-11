Viabilità, da venerdì torna l’obbligo di circolazione con pneumatici o catene da neve: ecco su quali strade

Su molte strade provinciali dell’entroterra, da venerdì 15 novembre, torna l’obbligo di circolazione con pneumatici da neve o catene da neve. Lo prevede l’apposita ordinanza della Provincia di Imperia.

L’obbligo è previsto per tutti i veicoli che percorrono le seguenti strade o tratti di strade di competenza della Amministrazione Provinciale:

S.P. 2 S. Bernardo di Mendatica-Garezzo (tutto lo sviluppo)

S.P. 3 Cosio d’Arroscia – Mendatica – Acquetico (tutto lo sviluppo)

S.P. 4 Montegrosso Pian Latte (tutto lo sviluppo)

S.P. 5 Pornassio (tutto lo sviluppo)

S.P. 6 Armo (tutto lo sviluppo)

S.P. 7 Muzio (tutto lo sviluppo)

S.P. 8 Pieve di Teco – Lovegno (tutto lo sviluppo)

S.P. 9 Siglioli (tutto lo sviluppo)

S.P. 10 Vessalico – Lenzari (tutto lo sviluppo)

S.P. 11 Ubaghetta (tutto lo sviluppo)

S.P. 12 Borghetto d’Arroscia – Gazzo (tutto lo sviluppo)

S.P. 13 Borghetto d’Arroscia – Gavenola – Gazzo (tutto lo sviluppo)

S.P. 14 Aquila d’Arroscia (tutto lo sviluppo)

S.P. 15 Leverone (tutto lo sviluppo)

S.P. 16 Costa Bacelega (tutto lo sviluppo)

S.P. 17 Rezzo – Molini di Triora (tutto lo sviluppo)

S.P. 18 Rezzo – Cenova (tutto lo sviluppo)

S.P. 19 Case Castellaro (tutto lo sviluppo)

S.P. 20 Calderara (tutto lo sviluppo)

S.P. 21 Colle San Bartolomeo – Colle d’Oggia – Carpasio – S.P. 548 ( tutto lo sviluppo)

S.P. 21bis Carpenosa (tutto il tratto di competenza provinciale)

S.P. 22 Cartari (tutto lo sviluppo)

S.P. 23 Cesio – Passo del Ginestro (tutto lo sviluppo)

S.P. 24 Borgomaro – Colle d’Oggia (tutto lo sviluppo)

S.P. 25 Ville San Pietro - Conio (tutto lo sviluppo)

S.P. 26 Borgomaro – Aurigo - Poggialto (tutto lo sviluppo)

S.P. 27 Candeasco (tutto lo sviluppo)

S.P. 28 Caravonica (tutto lo sviluppo)

S.P. 29 Gazzelli – Chiusanico – Torria (tutto lo sviluppo)

S.P. 30 Lucinasco (tutto lo sviluppo)

S.P. 31 Sarola – Olivastri (tutto lo sviluppo)

S.P. 32 Villa Viani (tutto lo sviluppo)

S.P. 33 Bestagno (tutto lo sviluppo)

S.P. 34 Villa Faraldi – Tovo dal km 5+188 (bivio S.P. 35) al km 8+800 (abitato di Tovo)

S.P. 35 Villa Faraldi – Deglio (tutto lo sviluppo)

S.P. 37 Diano Arentino dal km 3+860 al km 6+543

S.P. 39 Prelà dal km 4+250 al km 12+224 (abitato di Villa Talla compresa deviazione Valloria)

S.P. 40 Vasia – Canneto – Praello – Case Carli (tutto lo sviluppo)

S.P. 42 Dolcedo – Lecchiore (tutto lo sviluppo)

S.P. 43 Bellissimi – Trincheri – S. Brigida (tutto lo sviluppo)

S.P. 45 Pietrabruna dal km 1+230 al km 10+345

S.P. 46 Boscomare (tutto lo sviluppo)

S.P. 48 Lingueglietta (tutto lo sviluppo)

S.P. 52 Molini di Triora – Triora – Cetta (tutto lo sviluppo)

S.P. 53 Corte (tutto lo sviluppo)

S.P. 54 Valle Oxentina ( tutto lo sviluppo)

S.P. 55 Poggio – Bajardo dal km 3+000 al km 17+530 (Baiardo)

S.P. 56 Bajardo – San Romolo (tutto lo sviluppo)

S.P. 57 Seborga – Negi dal Km 6+000 al termine (Negi)

S.P. 59 Perinaldo dal km 5+000 al km 14+645

S.P. 61 Perinaldo – San Romolo (tutto lo sviluppo)

S.P. 62 Perinaldo – Apricale (tutto lo sviluppo)

S.P. 63 Isolabona – Apricale – Bajardo (tutto lo sviluppo)

S.P. 64 Valle Nervia dal km 8+000 al km 22+380

S.P. 65 Pigna – Molini di Triora (tutto lo sviluppo)

S.P. 66 Pigna Buggio (tutto lo sviluppo)

S.P. 67 Carmo Langan – Colle Melosa (tutto lo sviluppo)

S.P. 68 Rocchetta Nervina (tutto lo sviluppo)

S.P. 69 Pigna – Monte Gouta – La Colla – Camporosso dal km 0+000 al km 15+700, e dal km 31+500 al km 34+500 (La Colla)

S.P. 70 Ponte Raggio La Colla ( tutto lo sviluppo)

S.P. 71 S.S.20 – Ciaixe (tutto lo sviluppo)

S.P. 72 S.S. 20 – Collabassa (tutto lo sviluppo)

S.P. 73 Olivetta San Michele ( tutto lo sviluppo)

S.P. 74 Mendatica – San Bernardo di Mendatica (tutto lo sviluppo)

S.P. 75 di Monte Ceppo (tutto lo sviluppo)

S.P. 78 Mezza Costa (tutto lo sviluppo)

S.P. 79 Civezza – S. Brigida dal km. 0+660(chiesetta bivio S.P n° 96) al km. 4+263

S.P. 81 Loreto – Verdeggia – Realdo (tutto lo sviluppo)

S.P. 82 Pontedassio – Diano Arentino dal km 1+000 al km. 9+200

S.P. 83 Borghetto d’Arroscia - Ubaga – Montecalvo (tutto lo sviluppo)

S.P. 84 Nirasca (tutto lo sviluppo)

S.P. 85 Trovasta (tutto lo sviluppo)

S.P. 86 Ottano (tutto lo sviluppo)

S.P. 87 Berzi (tutto lo sviluppo)

S.P. 88 Monesi – Limone (tutto lo sviluppo)

S.P. 89 Triora – Passo Guardia dal km 0+000 (bivio per Goina) (tutto lo sviluppo)

S.P. 91 bretella Cesio-gallerie (tutto lo sviluppo)

S.P. 92 SS 20 (Verrandi) – SP 69 (La Colla) (tutto lo sviluppo)

S.P. 93 Pantasina – Colle d’Oggia

S.P. 94 Suseneo – San Martino

S.P. 95 Colle San Bartolomeo

S.P. 95 bis ex SS28 (tutto lo sviluppo).

S.P. 98 variante di Andagna (tutto lo sviluppo)

S.P. 99 ex SS28 – dal km. 1+500 (fine abitato di Pontedassio) al termine 4+710

S.P. 100 bivio SS 28-Monesi-Rio Bavera (tutto lo sviluppo)

S.P. 154 le Salse (tutto lo sviluppo)

S.P. 453 bis (abitato di Borghetto d’Arroscia) (tutto lo sviluppo)

S.P. 548 Valle Argentina dal km 0+000 (Molini di Triora) al km 10+300 (incrocio per Montalto)