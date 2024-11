Incidente stradale, questa mattina poco dopo le 9, in corso Nizza a Ventimiglia, in frazoine Latte.

Una donna di 54 anni, caduta dallo scooter per cause ancora in via d’accertamento, riportando un trauma alla caviglia ed al ginocchio destro.

Trattata sul posto dalla Croce Verde Intemelia, è stata poi trasportata in codice giallo a Bordighera.