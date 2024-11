Sanremo: la Polizia 'ammonisce' due stranieri violenti con le proprie compagne, attivata la procedura da 'Codice rosso'

Molti i casi di violenza domestica gestiti dal Commissariato di Sanremo, con due ammonimenti emessi dal Questore della Provincia, Andrea Lo Iacono. In entrambi i casi si è trattato di stranieri residenti nella città dei fiori, che si sono resi responsabili di condotte deplorevoli nei confronti delle loro compagne di vita.

Nel primo caso, gli agenti sono intervenuti in un’abitazione della città matuziana dove un uomo, 33enne albanese, aveva percosso la moglie ritenendola responsabile della rottura del proprio telefono cellulare. Ha anche minacciato di morte la donna, di fronte al figlio minorenne, qualora avesse richiesto l’intervento delle Forze dell’Ordine. La vittima, all’arrivo degli agenti, ha dichiarato che in passato l’uomo si era reso responsabile di ripetuti comportamenti simili.

Nel secondo caso, gli agenti sono intervenuti in soccorso di una donna che era stata colpita con calci e schiaffi al corpo e al volto, dal convivente romeni di 37 anni, accecato dalla gelosia ed in evidente stato di ebbrezza. Anche in questo caso la donna ha evidenziato che, in passato, l’uomo si era comportato allo stesso modo.

I comportamenti degli uomini e la loro pericolosità, hanno portato all’attivazione della procedura del cosiddetto ‘codice rosso’ e l’adozione di tutte le misure necessarie nell’immediato a tutela delle vittime oltre all’emissione di immediati provvedimenti da parte del Questore di Imperia che ha ritenuto opportuno procedere nell’urgenza ‘ammonendo’ i due uomini, invitandoli ad un comportamento rispettoso delle regole nei confronti delle proprie compagne e dei figli che sono rimasti vittima in più circostanze di ‘violenza assistita’.