Sanremo: abbandono dei rifiuti, questa volta tocca all'Eternit ma se non si interviene con telecamere e multe salate nulla cambierà (Foto)

L’inciviltà e l’indecenza non hanno più limiti ed il lavoro di chi deve mantenere la pulizia e il decoro a Sanremo è sempre più difficile. Stiamo ovviamente parlando della raccolta dei rifiuti, che viene quotidianamente penalizzata da chi conferisce male l’immondizia e da chi abbandona ovunque ingombranti o, addirittura, pezzi pericolosi.

Questa volta protagonista la zona di Valle Armea, in via Frantoi Canai dove, questa mattina i soliti ‘ignoti’ hanno abbandonato Eternit pericoloso a bordo strada. Un luogo che era stato da poche ore ripulito e bonificato da Amaie Energia, dopo l’ennesimo scempio di rifiuti lasciato nel corso del weekend.

L’azienda sta lavorando da tempo all’educazione dei cittadini, ma gli incivili non ne vogliono proprio sapere di conferire in modo corretto. Accade in tutta la città e lo si può notare soprattutto nelle zone più nascoste dove i cittadini lasciano sacchetti, ingombranti e rifiuti pericolosi. Amaie Energia sistema cartelli ovunque per evitare gli abbandoni e ricordare che gli ‘Ecocentri’ sono aperti ma… niente. I maleducati e, potremmo tranquillamente chiamare delinquenti, non si fermano mai.

Questa volta è toccato all’Eternit (nella foto principale), materiale pericoloso per l’uomo ma, come potete vedere in alcune foto scattate nelle ultime settimane, anche in altre zone di Sanremo la situazione non cambia. In attesa dell’installazione dei cassonetti intelligenti dobbiamo sempre assistere a questi scempi e chiederci se, effettivamente, un nuovo cambiamento nella raccolta differenziata possa servire, vedendo come buona parte dei residenti (e anche dei turisti) se ne infischiano totalmente.

Oltre a residenti e turisti, purtroppo, c’è anche il tema di aziende di vario genere (edili, trasporti e altro) che abbandonano rifiuti di ogni genere ovunque, senza un minimo di decenza e con costi che, ovviamente, pesano poi sul contribuente. Una situazione davvero difficile da affrontare per Amaie Energia che, lo ribadiamo da tempo, dovrebbe essere gestita maggiormente con telecamere e foto-trappole e con multe salate per i trasgressori.