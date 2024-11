Ventimiglia, fine settimana di formazione per i volontari della Protezione civile (Foto)

Ventimiglia ospita un corso di formazione per volontari presso la sede della Protezione civile. Nel fine settimana, sabato 9 e domenica 10 novembre, si è, infatti, svolto il corso PC1. All'iniziativa hanno preso parte circa 30 volontari. "Si sono resi disponibili con grande entusiasmo spinti dalla voglia di rendersi utili qualora ce ne fosse il bisogno" - dice il vicesindaco di Ventimiglia Marco Agosta - "Il corso prevedeva una prima giornata teorica, potendo approfittare di formatori professionisti i che hanno potuto, grazie alla loro esperienza, fornire spiegazioni anche visive proiettando delle slide, cosi da permettere la conoscenza delle varie situazioni di emergenza nella quale ci si potrebbe ritrovare e offrendo, di conseguenza, un valido aiuto ai volontari per poterle gestire al meglio".

"Nella seconda fase, la domenica, la teoria è stata integrata con la pratica" - fa sapere il vicesindaco e assessore al Commercio, alla Protezione Civile, ai Servizi sociali e socio-sanitari, alla Scuola e servizi scolastici e alle Politiche abitative - "I volontari hanno potuto cimentarsi con delle prove 'sul campo' cosi da mettere in atto le nozioni acquisite: montaggio e smontaggio delle tende, funzionamento delle idrovore con riempimento della vasca antincendio, funzionamento delle autopompe e, per ultimo, l'utilizzo della insacchettatrice per i sacchi di sabbia".

"Oltre alla protezione civile di Ventimiglia, che ha fatto da padrona di casa visto che ha ospitato tutti i volontari, l'iniziativa ha potuto contare sulla partecipazione di altre squadre dei comuni limitrofi quali: Camporosso, Dolceacqua, Bordighera, Pigna - Castel Vittorio e Sanremo" - sottolinea Agosta - "Ci tengo, quindi, a ringraziare tutti i volontari che in questi due giorni si sono dati da fare rendendo la manifestazione significativa e funzionale e, in modo particolare, si ringraziano Monia Gurnari, responsabile dei formatori AIB della Protezione civile, coadiuvata da Massimo Perego, Demetrio Sacchetti, che era presente sabato per la prova teorica, e il responsabile della protezione civile di Ventimiglia Riccardo Pallanca, che ha avuto un ruolo importante di coordinazione con il coordinamento provinciale".