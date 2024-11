Sanremo: 50 betoniere attorno al nuovo parcheggio di piazza Eroi, oggi la 'gettata' delle fondamenta (Foto e Video)

Sono attese nel corso della giornata ben 50 betoniere al parcheggio in corso di costruzione in piazza Eroi Sanremesi. E’ infatti prevista la gettata di calcestruzzo per le fondamento che fungeranno da ‘base’ del parcheggio. Un via vai importante di mezzi pesanti, che porteranno il cemento necessario alla gettata. Un momento per certi versi storico per la costruzione di un parcheggio tanto atteso per il centro della città dei fiori, anche se avverso da alcuni.

La gettata delle fondamenta proseguirà per tutta la giornata e vedrà impegnati, oltre a tecnici ed operai della ditta che stanno lavorando in cantiere, anche gli agenti della Polizia Municipale matuziana, che dovranno cercare di alleviare al massimo il traffico nella zona. Proprio per questo è stato anche approntato un divieto di sosta con rimozione forzata nella zona Sud della piazza.

Intanto, secondo la previsione fatta dalla ditta incaricata e dal dirigente dei lavori pubblici del Comune, Danilo Burastero, il termine dei lavori con l’inaugurazione del parcheggio, dovrebbe avvenire tra un anno esatto. Una data che diventerebbe straordinaria, sia per la possibilità di trovare finalmente un posto auto per chi vorrà recarsi al mercato e anche per il ritorno delle bancarelle oggi spostate sul lungomare.