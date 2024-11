Un incidente avvenuto a Ventimiglia in Corso Toscanini ha visto coinvolte le persone a bordo di tre veicoli. Ancora non chiare le cause che hanno portato al sinistro, nel quale fortunatamente non ci sono stati feriti gravi; solamente una persona, di 48 anni, ha riportato alcune lesioni di lieve entità-

Sul posto sono intervenuti la Croce verde intemelia, la polizia locale e la polizia di frontiera.