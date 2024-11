Sanremo e la rinascita della Pigna: mobilità e cultura per rilanciare il centro storico

Fondata intorno all’anno Mille, la Pigna è uno dei più importanti patrimoni culturali di Sanremo; un centro che, però, risulta talvolta troppo separato dal resto del territorio cittadino. In quest'ottica sono iniziati diversi lavori nell'area, in modo da creare un collegamento più stretto con il resto della città.

Proprio in quest'ottica si inserisce un'idea a cui l'assessore Massimo Donzella (per il quale la Pigna resta una priorità) tiene molto: una cremagliera con cui collegare San Francesco ai giardini Regina Elena, un sistema di mobilità che, secondo l'assessore, andrebbe a completare un percorso di crescita dell'area e creerebbe un passaggio attraverso l'area verde vicino alla rotonda di San Francesco, avvicinando due aree che in realtà, in linea d'aria, non sono distanti.

La Pigna è un'area della città che tutti ritengono debba essere valorizzata in ogni modo possibile, a cominciare dai cantieri, oggi attivi nella zona: oltre 20, aperti all'inizio del 2024, che si concluderanno nella prima parte del 2026, quindi tra circa un anno e mezzo. Il tutto fa parte del progetto Pinqua, volto a rendere il quartiere un punto di riferimento per il turismo e l'economia cittadina, anche se, da questo punto di vista, la volontà di valorizzare l'area è già partita da tempo, con eventi e manifestazioni di vario tipo atte a promuovere il territorio, come l'ultima festa di Halloween, e numerose iniziative culturali che l'area ospita durante l'alta stagione. Una volta ultimati i lavori di rigenerazione del centro storico, potrebbero aumentare sia l'uso del borgo per eventi sia il ritorno economico.