Sanremo, cantieri e investimenti: l'assessore Donzella traccia la trasformazione della città tra opere pubbliche e nuovi progetti urbani

In una amministrazione che è completamente cambiata rispetto a quella di cinque anni fa, l'unico elemento di continuità è quello di Massimo Donzella, che ha mantenuto l'incarico di assessore ai lavori pubblici e all'urbanistica. Una continuità che quando si tratta di lavori che si protraggono nel lungo periodo può dare vantaggi: "Le scelte sul lavoro partono sempre dalla conoscenza - spiega Donzella - più è approfondita meglio è. C'è un costante monitoraggio che permette un lavoro più lucido, grazie anche alla collaborazione degli uffici e alla combinazione di assessorati simili tra loro".

Sanremo è una città in cui gli interventi nelle aree pubbliche erano e sono ancora importanti, tanto da essere stati uno dei punti chiave della campagna elettorale di questa primavera, e la situazione a livello di cantieri è un esempio chiaro di questo: attualmente se ne contano diversi in tutta la città, con una concentrazione molto importante sulla Pigna, per la quale addirittura se ne contano oltre 20.

"Ovviamente i cantieri creano disagio, ne siamo consapevoli, ma bisogna guardare avanti. Sappiamo che i cantieri porteranno al benessere dei cittadini". E proprio la grande concentrazione sulla Pigna, aggiunge l'assessore, è sintomatico di una volontà da parte dell'amministrazione di rendere quest'area parte integrante della città.

Un aspetto importante di questi primi mesi di amministrazione è stato quello degli interventi di messa in sicurezza, a cominciare dalla zona della Vesca, passando poi per la strada Armea, dove presto saranno aggiudicati i lavori, aggiungendo poi le scuole dell'infanzia del territorio e le frazioni, un altro tema che è stato oggetto di dibattito in campagna, con il cantiere di Coldirodi già aperto e prossimamente gli interventi in Poggio. "Noi dobbiamo creare un equilibrio tra opere e manutenzione - commenta l'assessore - e proprio su questo tema a breve discuteremo il nuovo piano degli asfalti da due milioni di euro". Interventi che potrebbero vedere finanziamenti paritari annualmente, in modo da procedere a una pianificazione per sistemare la situazione stradale.

Un altro punto riguarderà gli interventi sul verde: "Noi dobbiamo essere riconoscenti - dice Donzella - verso chi ha lasciato a Sanremo dei parchi meravigliosi. Noi intendiamo proseguire, andando a rinverdire corso Orazio Raimondo e i giardini di Corso Trento e Trieste, senza dimenticare il parco di San Martino, dove rifaremo anche passeggiata e pavimentazione".

In tutto questo un ruolo importante è giocato dalle grandi opere come Aurelia bis e soprattutto i due porti, che per l'assessore faranno fare un salto di qualità alla città: "Quando è stata tolta la ferrovia, si diceva che i liguri si sono riappropriati del mare; ma oltre al porto in senso stretto è importante che si vada a integrare il porto nella città, con negozi, facilità di accesso,... Una persona deve muoversi nella città ed entrare nel porto quasi senza accorgersene. Già il Porto Vecchio è in una buona posizione, ma si lavorerà su entrambi".