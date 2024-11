Patrizia Massano inaugura “San(n)remo Lettori Junior”: appuntamento domenica a Villa Nobel

Sarà Patrizia Massano con la presentazione di “Patty alla scoperta di Alfred Nobel” ad inaugurare gli incontri di “Sa(n)remo Lettori Junior” domenica 10 novembre, alle 16.30, a Villa Nobel (sala interna).

“Sa(n)remo Lettori Junior” è composto da appuntamenti dedicati ai più piccoli e rappresenta la novità di “Sa(n)remo Lettori”,la rassegna letteraria che vanta nomi tra i più prestigiosi del panorama letterario contemporaneo, ideata e curata dalla professoressa Francesca Rotta Gentile (docente di lettere del Liceo Cassini)eproposta dall’assessorato alla cultura guidato Enza Dedali,

“Sa(n)remo Lettori Junior” vuole promuovere il piacere della lettura tra i bambini, accompagnati in questo percorso dai genitori.

Leggere storie illustrate, legate anche al nostro territorio e ai personaggi che lo hanno fatto conoscere nel mondo, è un valore aggiunto che si vuole evidenziare. Quanti, passando dinanzi a Villa Nobel, si sono domandati chi abbia legato il proprio nome a questa residenza e all’omonimo premio di rilevanza mondiale!Domenica lo si potrà scoprire,accompagnati nelle sue stanze da una guida d’eccezione: la stessa autrice.

Il libro “Patty alla scoperta di Alfred Nobel” viene presentato al pubblico per la prima volta e, in anteprima nazionale, anche la versione in lingua svedese, con l’intento di rendere ancora più solidi i legami con la Svezia e promuovere una delle perle della riviera di ponente.

La presentazione prevede la partecipazione di Francesca Rotta Gentile e Loredana Pippione, docente di lettere dell’istituto Pastonchi di Riva Ligure, laureata in letteratura contemporanea con il professor Boero, esperto di letteratura giovanile a livello internazionale. Da anni Loredana Pippione si interessa di letteratura per l’infanzia e di animazione e promozione della lettura.

Ingresso libero con prenotazione al link https://www.eventbrite.it/e/patrizia-massano-sanremo-lettori-junior-202425-tickets-1033455873337

Gli incontri si svolgono con la collaborazione della Rete 7 delle scuole della Liguria, sono gratuiti per tutta la cittadinanza, riconosciuti come formazione docenti e inseriti sulla piattaforma SOFIA del Ministero dell’Istruzione.

Il libro

Patty è la protagonista di fantastiche avventure. Dopo uno stupefacente viaggio che le ha permesso di toccare lestelle del cielo, grazie ad un cappello magico si è ritrovata nel mondo incantato di elfi, gnomi e fate. La sua curiositàla porta ora a indagare sulla vita dello scienziato Alfred Nobel e sul suo famoso premio, avvolti da un alone di mistero.Scopre così che a Sanremo esiste ancora la sua casa, Villa Nobel, dove è possibile, non solo girare tra le stanze ei mobili d’epoca ma immergersi nel Museo multimediale. Che questa nuova scoperta abbia inizio! Patty sogna didiventare una piccola onda che corre libera nei mari del mondo. Grazie all’incontro di una sirenetta e di tanti simpaticipersonaggi, inizierà il suo viaggio meraviglioso.

L’autrice

Patrizia Massano, di formazione accademica sia umanitaria che tecnica, ha saputo abbinare la scrittura creativa con il rigore del metodo di ricerca. Incantata dalle opere in rima di Gianni Rodari, dalle scuole elementari, quasi per gioco, inizia a sperimentare i primi componimenti poetici che in seguito la porteranno ad ottenere vari premi letterari di livello nazionale e internazionale, con menzioni speciali e qualificazioni nelle prime posizioni. Nel 1979 vince il Primo Concorso Studenti indetto dall’Amministrazione Provinciale di Imperia, con una ricerca sulla figura dello scienziato Alfred Nobel della cui vita si appassiona. Ne studia gli interessi letterari e scientifici tanto da ritrovare e pubblicare in italiano, nel 2005, la tragedia “Nemesis”. Nel 2004 pubblica il suo primo libro di poesie, “Il sole obliquo”. Nel 2020, per Antea Edizioni, pubblica la seconda raccolta poetica, “Come i fari del porto”. Nel 2021, per la stessa casa editrice, esordisce nel mondo della letteratura per ragazzi con “Il viaggio di Patty”. La protagonista è una bambina che con le sue avventure darà vita a una serie di racconti, tutti a carattere educativo. A maggio 2022 esce “Il cappello magico di Patty e altre storie”. “Patty alla scoperta del misterioso Alfred Nobel” inaugura una serie che vedrà come protagonisti personaggi della storia, della scienza e della letteratura.