Bordighera: turista elenca una serie di 'brutture' della città "Strade e marciapiedi rovinati, scarsa illuminazione" (Foto)

Una nostra lettrice che trascorre la sua villeggiatura a Bordighera, B.T., ci ha scritto per evidenziare una serie di problematiche della città delle palme:

“Sono una turista che si reca spesso a Bordighera e, anch'io come le altre lettrici, esprimo il mio rammarico per una città mai vista così sporca e trascurata: aghi di pino su marciapiedi e parcheggi, marciapiedi rovinati e numerosi negozi chiusi che degradano ancora di più la zona e non invogliano al passeggio. L'illuminazione cittadina in alcune zone non è sufficiente rendendo il transito veicolare e pedonale pericoloso, soprattutto la via Romana, strada molto frequentata, L'illuminazione non è adeguata è molto buia con il rischio di investire qualche pedone. Si dovrebbe quantomeno potenziare con illuminazione adeguata i passaggi pedonali. Anche la via Aurelia il tratto dalla galleria al confine con Ospedaletti è molto buia e pericolosa. Anche via Bigarella e via San Bernardo stradine molto frequentate da turisti e residenti sono buie e quindi pericolose, inoltre il tratto di vegetazione molto fitta di canne rende la zona trascurata, pericolosa e brutta da vedere, potrebbe essere tale zona adibita a parcheggi sempre più carenti in città. Spero che l'amministrazione comunale intervenga per migliorare la situazione di degrado”.

La lettrice ha corredato la sua missiva con una serie di foto della città: “Via Cagliari marciapiedi e asfalto nei pressi di un residence turistico, via Aurelia marciapiedi nei pressi dell'albergo Rosalia, via Giulio Cesare Asfalto dissestato, via Bigarella buia, via San Bernardo buia e asfalto dissestato, via Romana e via Aurelia poco illuminate”.