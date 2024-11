GAL FISH Liguria: nuove attività di educazione ambientale per la salvaguardia del mare

In occasione di Olioliva 2024 a Imperia il GAL FISH Liguria presenta una serie di attività interattive pensate per sensibilizzare il pubblico sull'importanza della tutela del nostro ecosistema marino.

"Nella mattinata di venerdì 8 novembre dalle 9.30 alle 12.00 presso l’Area Incontri – Calata G.B. Cuneo - si spiega nel comunicato - si terranno laboratori educativi rivolti ai bambini della scuola primaria svolti in collaborazione con Cooperativa Ziguele e Dafne Soc. Coop. Impresa Sociale.

Attraverso attività sul campo e laboratori, i ragazzi apprenderanno i principi dell'ecologia marina, del ciclo del carbonio e delle catene alimentari marine, con un focus su biodiversità e conservazione degli ecosistemi.

Durante i laboratori, i partecipanti potranno prendere parte a diverse attività coinvolgenti:

- 'Pescatore di taglie': in questo laboratorio verrà sviluppata, in forma ludica con un gioco a squadre, una riflessione sul delicato tema scientifico ed etico della sostenibilità ambientale, affinché anche i più piccoli inizino a sviluppare uno spirito critico e propositivo sulla tutela delle risorse, concetti di taglia minima del pescato e comportamento sostenibile.

- 'Gioco a squadre per l’identificazione delle specie marine': i partecipanti impareranno a riconoscere i pesci e i molluschi più comuni sulle nostre tavole.

- 'Gioco sul bioaccumulo e la biomagnificazione': attraverso simulazioni, comprenderemo come le sostanze tossiche si accumulano nella catena alimentare marina, impattando la salute umana e degli ecosistemi.

- 'Riflessioni di gruppo sull’impatto della pesca': discuteremo l'effetto della pesca sull’ambiente marino e come le scelte dei consumatori possano contribuire alla conservazione della biodiversità.

Nel pomeriggio di venerdì 8 e durante tutta la manifestazione nei giorni di sabato e domenica, lo stand GAL FISH Liguria in Banchina Aicardi stand ospiterà ulteriori attività gratuite ed aperte a tutti, in collaborazione con Dafne Soc. Coop. Impresa Sociale, tra cui:

- 'Gioco 'Demoâse cu-a rumenta' con Oculus VR': un'esperienza di gamification in realtà virtuale dedicata alla raccolta differenziata. I partecipanti, indossando i visori Oculus Meta Quest2, avranno cinque minuti per raccogliere e differenziare correttamente i rifiuti, ottenendo punti bonus o malus a seconda delle scelte fatte. Un modo innovativo per incentivare l’apprendimento e aumentare la consapevolezza ambientale. La gamification in realtà virtuale per promuovere la raccolta differenziata, dimostra come l’uso di tecnologie immersive possa rafforzare l'apprendimento e stimolare la motivazione delle persone verso comportamenti sostenibili. Studi scientifici dimostrano che le app VR interattive migliorano i processi cognitivi ed emotivi, aumentando l'engagement e la consapevolezza.

- 'Proiezione della video pillola 'Sunrise'': una breve introduzione al progetto sulle Nature Based Solutions, con un focus sugli ecosistemi marini e i servizi offerti da Posidonia oceanica.

- 'Visualizzazione delle specie ittiche della AMP Bergeggi': tramite una telecamera subacquea, verranno mostrate le principali specie ittiche commestibili locali attraverso un visual census.

Invitiamo tutta la comunità a partecipare alle nostre attività per scoprire in maniera divertente e istruttiva come possiamo fare la differenza nella protezione del nostro ambiente marino".