Olioliva, presente anche la Confcommercio di Imperia con “I Protagonisti del Gusto”

In occasione di Olioliva la Confcommercio della Provincia di Imperia propone “I Protagonisti del Gusto” e un confronto fra ristoratori e ostricultura spezzina

Aperoliva

Cocktail Competition esteso a tutti i bar di Oneglia facenti parte del percorso di Olioliva, che consiste nella preparazione di un cocktail accompagnato daun piattino che abbia come ingrediente principale l’olio d’oliva taggiasca e/o i derivati; ilcocktail dovrà essere servito durante i giorni della manifestazione di Olioliva dal 08 al 10novembre p.v. e in occasione del passaggio della giuria. I tre cocktail migliori saranno premiati presso lo stand Confcommercio sito in Calata G.B.Cuneo sabato 09 novembre

alle ore 16.00

I Piatti di Olioliva

I ristoranti di Oneglia e Porto Maurizio si impegneranno a predisporre un piatto a base diolio extravergine da cultivar taggiasca che dovrà essere servito per tutti i giorni della

manifestazione.

Le Specialità di Olioliva

L’iniziativa prevede la promozione di prodotti tipici della tradizione a base di olio di olivae/o i suoi derivati ma, a differenza degli anni scorsi dove vi erano solo panetterie epasticcerie, saranno presenti anche specialità culinarie di gastronomia. Le specialità

verranno servite durante le tre giornate di Olioliva.

Vetrine a tema

Vetrine a tema (in collaborazione con Confesercenti) è un concorso dedicato all’allestimentodelle vetrine degli esercizi commerciale imperiesi a tema “Olioliva”; una giuria selezionatavoterà le tre vetrine più originali. La premiazione avverrà presso dell’Area Incontridomenica 10 novembre alle ore 15:00

Assipan e Federolio

Anche per l’edizione 2024 nel maxi-stand di Confcommercio a OliOliva ci saràun forno professionale che permetterà ai Panificatori di Assipan, in collaborazione con glioleari di Federolio, di realizzare dimostrazioni su tutte le fasi della preparazione dellafocaccia e altri prodotti da forno, da come si impasta fino alla cottura.L’attività sarà un’occasione per promuovere i panificati e l’olio extraverginedi oliva attraverso degustazioni degli stessi prodotti.

Il Forno sarà in funzione il 9 e 10 novembre, le dimostrazioni con degustazione si terranno sabato 9 novembre dalle ore 10.00 e dalle ore 15.00 e domenica 10 novembre dalle ore 10.00 e dalle ore 15.00.

In allegato il programma