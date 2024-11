Sanremo: cala la spesa per lo spettacolo pirotecnico di fine anno, rimane l'alone di mistero sul concertone

In attesa di conoscere quali saranno i dettagli delle manifestazioni natalizie e dei protagonisti del concerto di fine anno (e dove si svolgerà), per il momento bocche super cucite in Comune per gli appuntamenti di fine anno che dovrebbero essere inaugurati ufficialmente, con l’accensione dell’albero, l’8 dicembre. Palazzo Bellevue investirà 468mila euro, anche se qual cosina sarà risparmiato visto che per i fuochi d’artificio ha ottenuto uno ‘sconto’ rispetto ai 43mila euro previsti. Lo spettacolo pirotecnico di capodanno è stato affidato, infatti, alla ‘Martarello group’ della provincia di Rovigo per un totale di 26.840 euro.

Si sta completando anche il montaggio delle luminarie, che prevede qualche variazione rispetto agli anni scorsi. In particolare via Matteotti, dove sono state installate le ‘tende’ luminose che dovrebbero garantire un ottimo effetto scenico, anche in occasione del Festival. Da capire se, anche quest’anno, saranno proposte le luci a tema per il Natale, da sostituire in occasione della kermesse canora. L’investimento per le luminarie aumenta rispetto agli anni scorsi e tra, le classiche ‘catene’ luminose e il cosiddetto videomapping, verranno spesi ben 220mila euro, suddivisi in 170mila per le luminarie e 50mila per la tecnica di proiezione, che trasformerà diverse costruzioni della città in un vero ‘display’ dove saranno proiettate immagini, video e giochi di luce dal grande impatto visivo.

Il comune matuziano ha anche deciso di investire molto sulla notte di Capodanno. Oltre allo spettacolo pirotecnico, un appuntamento sempre di grande suggestione, anche se spesso divide chi vuole vedere (e sentire i botti) i fuochi d’artificio e chi invece non li sopporta, anche in funzione dei problemi creati agli animali.

C’è poi il capitolo ‘concertone’: al momento le bocche di palazzo Bellevue sono super cucite ma saranno comunque investiti ben 205.000 euro, tra costi artistici e logistica. Secondo i ben informati si tratterebbe di uno spettacolo che traghetterà residenti e turisti verso il 2025, con una serie di appuntamenti musicali fin dal pomeriggio del 31 dicembre per arrivare al mega concerto della serata, dove sono previsti diversi esponenti della musica contemporanea. Anche se non si parla ancora della eventuale location, questa potrebbe essere la classica Pian di Nave, senza dimenticare la possibilità del solettone in piazza Colombo.