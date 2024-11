Sanremo si accende per il Natale: 140 eventi per una città in festa (Foto)

Il Comune di Sanremo ha approvato il programma delle manifestazioni delle festività natalizie 2024-2025, caratterizzato da una serie di iniziative pensate per far vivere alla città la magia del Natale. Con un totale di 140 eventi e una spesa complessiva di 124.789 euro, Sanremo si prepara a offrire un cartellone di eventi di alto livello, in grado di attrarre residenti e turisti.

Come anticipato nei giorni scorsi, grande spazio sarà riservato alle attività rivolte alle famiglie, partendo da spettacoli musicali e animazione lungo le vie del centro, di cui i bambini saranno sia fruitori che protagonisti, con i numerosi spettacoli che animeranno le piazze del sanremese (Piazza Borea d'Olmo in primis) e che occuperanno circa il 25% delle spese previste.

Sempre in tema di spettacoli, previste anche alcune esibizioni itineranti che dalle piazze si sposteranno anche lungo le vie del centro come Via Matteotti e Via Escoffier.

Nella città della musica non possono poi mancare eventi musicali, tra canti corali, esibizioni di archi, ottoni e pianoforte con accompagnamento canoro spalmati per tutto il mese di dicembre, per poi proseguire fino al 6 gennaio, cambiando quotidianamente location, in modo da portare l'atmosfera natalizia in tutto il territorio, cercando di non escludere nessuna area cittadina.

Discorso a parte quello che riguarda lo spettacolo di Capodanno e le esibizioni degli artisti di strada, per cui era già stato approvato lo stanziamento di 146.400 euro più iva. Confermata la location di Pian di Nave come fulcro della manifestazione, che però vedrà coinvolto anche il centro cittadino con le esibizioni di diversi artisti di strada.

Una ricchissima serie di eventi, che avrà un primo antipasto il 5 dicembre, con l'apertura dell'esposizione piante fiorite "Stelle di Natale" (aperta fino al 24 dicembre) e la prima giornata dei Doni della Pigna venerdì 6. Il taglio del nastro ufficiale sarà poi il 7 dicembre, con lo spettacolo di inaugurazione delle festività natalizie in Piazza Borea D'Olmo.