Sanremo si prepara ad accendersi per Natale: eventi e attrazioni pensati per le famiglie

Dopo le anticipazioni su capodanno e fuochi d'artificio, la giunta di Sanremo prosegue nella discussione e nell'approvazione del calendario delle manifestazioni natalizie, che animeranno la città durante l'ultimo mese dell'anno. Grande spazio sarà riservato alle attività rivolte alle famiglie, partendo da spettacoli musicali e animazione lungo le vie del centro, culminando con l'accensione dell'albero, il simbolo del periodo che accompagnerà la città fino all'anno nuovo.

Per il momento bisogna ancora attendere per conoscere il programma effettivo con tutti gli eventi, quello che è certo è che saranno rivolti a tutte le famiglie, coinvolgendo i passanti con palchi musicali, animazione e spettacoli rivolti ai bambini, che andranno ad aggiungersi a quanto già reso noto negli scorsi giorni, come l'accensione delle luminarie e il concertone di capodanno, per il quale prossimamente saranno resi noti i dettagli.

L'ultima novità diffusa in questo senso è stata quella della pista di pattinaggio in Piazza Colombo, un'attrazione che riscuoterà sicuramente grande successo dl momento della sua apertura.

L'appuntamento da segnare sul calendario a questo punto è quello del 7 dicembre, data in cui con l'accensione dell'albero e delle luminarie si darà ufficialmente il via in città al periodo natalizio, e a tutti quegli eventi che accompagneranno Sanremo e che a breve saranno resi noti a tutta la cittadinanza.