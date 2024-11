Imperia: scomparsa di Fulvio Vassallo, il ricordo dell'amico e collega di partito Lorenzo Trucchi

“Fulvio Vassallo ha segnato profondamente la vita politica e amministrativa della Liguria”. Sono le parole di Lorenzo Trucchi, ex Consigliere regionale che ricorda in questo modo l’esponente politico imperiese, scomparso ieri sera.

Allo scioglimento del PSIUP di cui era dirigente confluì nel 1974 nel PCI. Eletto Consigliere Comunale ad Imperia nel 1975, fece parte della Giunta guidata dal Sindaco Mauro Torelli. Più volte riconfermato Consigliere Comunale fu artefice degli accordi che portarono alla nascita della Giunta guidata dal DC Gramondo di cui fu vice Sindaco. Segretario Provinciale del PDS dal 1992 è stato eletto Consigliere Regionale nel 1995. Assessore al Bilancio e al Personale della Giunta Presieduta da Giancarlo Mori, fu riconfermato Consigliere Regionale nel 1990. Fulvio Vassallo è stato candidato alla Presidenza della Provincia e per lunghi anni Consigliere Provinciale.

Uomo colto, preparato ed appassionato si è guadagnato stima e amicizia nei tanti che hanno avuto l'onore e il piacere di conoscerlo. Fulvio è stato anche uno stimato professionista dirigendo, assieme alla moglie Franca, un affermato studio di commercialisti e fiscalisti ad Imperia.

“Lascia un vuoto profondo per la bella politica – dice Trucchi - e per le istituzioni democratiche. Ho condiviso con Fulvio Vassallo decenni di comune sentire, di impegno politico e civile e di amicizia profonda. Nel 1995, quando Fulvio mi sostituì in Regione, gli subentrai nel ruolo di segretario provinciale del PDS. Il suo insegnamento, il suo equilibrio ed il suo lavoro resteranno punto di riferimento per quanti credono che l'impegno politico debba essere posto al servizio del bene comune”.