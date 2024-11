Mobilitazione di soccorsi in serata in via Cavour a Ventimiglia per un incidente stradale che sembra aver coinvolto un'auto e una moto.

Sul posto sono intervenuti un'automedica Alfa 3, un'ambulanza della Croce Azzurra Misericordia di Vallecrosia, i vigili del fuoco e la polizia.

Viste le gravi condizioni di un ferito, sembrerebbe un uomo sui cinquant'anni, è stato allertato anche l'elicottero Grifo. Al vaglio delle forze dell'ordine la dinamica dell'incidente.