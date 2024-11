Quasi pronta la nuova giunta regionale, tra conferme e new entry: tra i nomi per l'imperiese c'è solo Scajola

Il Presidente della Regione Marco Bucci ha ufficializzato la nuova composizione della Giunta regionale, confermando alcune figure chiave del precedente mandato e introducendo volti nuovi.

A presiedere il Consiglio Regionale arriva Stefano Balleari, Capogruppo di FDI in Regione Liguria. Tra i confermati spiccano nomi di rilievo come Marco Scajola, assessore uscente all’Urbanistica e al Demanio, Giacomo Giampedrone, responsabile della Protezione Civile e dell’Ambiente, Simona Ferro, titolare delle Pari Opportunità e dello Sport, e Alessio Piana, che mantiene il suo ruolo di assessore allo Sviluppo Economico.

Accanto a loro, due nuovi ingressi: Sara Foscolo, deputata leghista e figura di spicco della politica savonese, e Lorenzo Lombardi, già consigliere regionale e noto per il suo impegno in ambito economico. Entrambi rappresentano un elemento di rinnovamento nella squadra di Bucci e porteranno nuove competenze e visioni all'interno della Giunta.

Non è stata ancora assegnata, però, la delicata delega alla Sanità, un settore cruciale per la regione. L’attuale assessore, Angelo Gratarola sembra essere stato escluso dai giochi, con il presidente Bucci che guarda a Enrico Castanini, amministratore delegato di Liguria Digitale, come possibile nuovo responsabile del settore. Castanini, noto per le sue competenze tecnologiche e gestionali, potrebbe essere la figura giusta per guidare la sanità ligure verso una maggiore digitalizzazione e innovazione.

In alternativa, si valuta anche la candidatura di Paolo Petralia, attuale direttore generale dell’ASL 4, che ha già dimostrato capacità manageriali di alto livello nella gestione del sistema sanitario locale. La scelta finale sarà determinante per il futuro della sanità ligure, e Bucci si sta prendendo il tempo necessario per individuare il profilo più adatto.