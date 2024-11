Sanremo, mostre e musica per le iniziative culturali di dicembre

Il Comune di Sanremo ha recentemente approvato in riunione di Giunta il programma delle iniziative culturali di ottobre che, oltre alle manifestazioni appena concluse nell'area della Pigna e nelle frazioni per Halloween, porterà in città due manifestazioni culturali nel mese di dicembre.

La prima di queste sarà Orchestra InCanto, il oncorso corale dedicato alle scuole primarie della provincia di Imperia, promosso dalla Fondazione Orchestra Sinfonica di Sanremo che quest'anno giunge alla terza edizione. L’evento si terrà il 5 dicembre al Teatro Centrale e premierà i cori vincitori con buoni acquisto per un valore totale di 1.500 euro.

Sempre durante il mese di dicembre, nel corso delle manifestazioni natalizie, il Forte Santa Tecla ospiterà la mostra "Stile italiano, da Rosa Genoni ad oggi, moda e impegno sociale", che unirà arte, cultura e impegno sociale. In questo contesto, sarà presentato lo spettacolo teatrale "Figlie dell'epoca" a cura dell'associazione Daphné Sanremo. Per quanto riguarda questo secondo evento la data effettiva è ancora in fase di definizione.