Trasporti, venerdì sciopero del personale Rt: ecco le corse garantite e quelle che "saltano"

Personale della Riviera Trasporti in sciopero. Le Segreterie Regionali diFilt Cgil, Fit Cisl, Uil Trasporti, Faisa Cisal e Ugl Autoferro hanno infatti aderito alla proclamazione di sciopero nazionale di 24 ore indetto dalle Segreterie Nazionali Faisa Cisal, Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti e UgI Fna per venerdì 8 novembre 2024 conle seguenti motivazioni: "terza azione di sciopero nazionale a sostegno della vertenza per il rinnovo del CCNL autoferrotranvieri, con contestuale manifestazione sindacale congiunta", previsione che consente di ridurre il servizio anche durante le fasce di garanzia.

Le Segreterie Sindacali hanno comunicato che durante le fasce di garanzia, "saranno garantiti i servizi di trasporto assolutamente indispensabili per le generalità degli utenti nonché quelli specializzati di particolare rilevanza sociale, quali il trasporto per disabii e i mezzi scuolabus relativi alle scuole materne ed elementari", pertanto, saranno effettuate solo alcune corse anche durante le fasce di garanzia Lo sciopero a livello locale si svolgerà, quindi, con le seguenti modalità:

Personale viaggiante. Non sarà garantito alcun servizio: dalle ore 8:30 alle ore 17:30 , dalle ore 20:30 a fine servizio

Saranno garantite solo le corse espressamente individuate nell'allegato "A" nelle fasce di garanzia: fino alle ore 08:30 e dalle 17:30 alle 20:30.

Impianti Fissi : tutto il turno, presidi assicurati.

In occasione dell'ultimo sciopero di 8 ore proclamato contestualmente dalle organizzazioni sindacali Filt Cgil, Fit Cisl, Uil Trasporti, Faisa Cisal e UgL Autoferro in data 09.09.2024 (adesione sciopero nazionale) si è registrata un'astensione dal lavoro dei dipendenti in servizio del: 78,63% personale viaggiante; amministrativi = 27,27%, personale di officina = 36,84% , - add.all'esercizio = 50,00%, - totale aderenti 64,10%.

In allegato all'articolo le tabelle con i collegamenti garantiti e non.