Compie 102 anni, Vallecrosia festeggia Anna Blancardi (Foto)

Festa con sorpresa per Anna Blancardi che oggi compie 102 anni. Nel pomeriggio odierno il vicesindaco di Vallecrosia Marilena Piardi si è, infatti, recata a casa della signora Blancardi per augurarle 'buon compleanno' e congratularsi con lei per il traguardo raggiunto.

Una festa inattesa visto che, nella sua vita non ha mai festeggiato il compleanno, per lei era più importante l'onomastico: Sant'Anna, che cade il 26 luglio. "L'Amministrazione comunale esprime ad Anna le più vive felicitazioni e gli auguri più sentiti per il raggiungimento dei suoi 102 anni" - dice il vicesindaco Marilena Piardi che ha consegnato una pergamena e una pianta alla festeggiata portando i saluti del sindaco Armando Biasi e di tutta l'Amministrazione.

Nata a Bordighera il 4 novembre del 1922, Anna ha vissuto per anni a Vallecrosia e poi, per cinquant'anni, a Sanremo dove lavorava. Faceva la commessa in un negozio di abbigliamento di fronte al Casinò di Sanremo, dove suo padre era il capo sarto. Una donna che veste in modo impeccabile, elegante, simpatica, diretta, gentile, intelligente e vivace, che ama ballare, cucinare e i gatti, e che, una volta che ha raggiunto l'età della pensione, ha deciso di tornare a vivere a Vallecrosia, dove era cresciuta.

Oggi festeggia un traguardo importante che è riuscita a raggiungere, soprattutto, grazie all'amore. "Il segreto è l'amore" - svela Anna Blancardi - "Sono circondata da persone che mi amano e vogliono bene e poi ho trovato l'amore della mia vita, è un po' più giovane di me, ha 87 anni, ma stiamo insieme da sessant'anni. Quando ci siamo incontrati ho cercato di farlo mettere insieme a una mia amica ma poi l'amore ha vinto e da quel momento non ci siamo più lasciati. Non ci siamo sposati e ancora oggi ognuno vive a casa sua, io a Vallecrosia e lui a San Giacomo, ma ci vediamo tutti i giorni. In una coppia sono importanti l'amore e il rispetto, sono concetti diversi che però vanno coltivati di pari passo".

La signora ha festeggiato insieme ai suoi cari con pasticcini e un brindisi visto che, come è solita dire "non è vecchia, ha solo molti anni".