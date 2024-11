Ventimiglia approva deroghe al vincolo cimiteriale, Spinosi: "L'Amministrazione non cura l’interesse pubblico"

"L'Amministrazione di Ventimiglia continua a non curare l’interesse pubblico". Lo dichiara Maria Spinosi.

"In consiglio comunale a Ventimiglia in un clima da bar e senza neppure vedere un progetto di adeguamento, i nostri consiglieri hanno approvato due deroghe al vincolo cimiteriale: una per l'ampliamento di un fabbricato a destinazione produttiva di via Tenda FG.63 MAPP. 331 SUB.2 (tutti favorevoli, maggioranza e opposizione); l'altra per il rilascio di condono edilizio per l'ampliamento di un fabbricato a destinazione turistico-ricettiva in località Mortola La Croce FG.53 MAPP.LI 741 e 742, oggi in stato di abbandono (contrario solo Scullino). Trattasi di fabbricati di metrature considerevoli, già oggetto di diverse ordinanze di demolizione" - sottolinea Spinosi - "Ecco, sono entrambe deroghe contrarie alla legge. Come ribadito anche recentemente dal Consiglio di Stato con la sentenza del 24 maggio 2024, n. 4668, il vincolo cimiteriale prevede una inedificabilità di carattere assoluto, mai derogabile per interessi privati, per cui nessuna costruzione può essere realizzata nella fascia di rispetto e nessun condono può essere rilasciato. Il degrado si combatte con la demolizione e il ripristino ambientale, non condonando fabbricati abusivi e addirittura autorizzandone l’ampliamento".

"L’80% circa del nostro territorio soffre di fragilità per rischio idrogeologico: condonare laddove non si può e permettere addirittura l’ampliamento di costruzioni da parte di ennesimi soggetti privati ci porterà via altro terreno" - afferma Spinosi - "La missione dei nostri politici dovrebbe essere quella di tutelare l’ambiente per contenere un fenomeno che mette quotidianamente a rischio il nostro territorio e, invece, si continua a deliberare lo sversamento di altro cemento riproponendo le stesse dinamiche che hanno degradato la nostra Terra. Cari consiglieri, smettetela di giocare con il futuro della comunità, iniziate a studiare le pratiche e cambiate rotta!".