Vallecrosia culla dell'arte, la città alta accoglie la pittrice Laura Castagnoli (Foto e video)

Barattoli e tubetti di pittura a olio, pennelli di diverse misure e tanti quadri colorati si possono trovare in una cantina nel centro storico di Vallecrosia, trasformata ormai in uno spazio creativo da un'artista originaria di Zurigo, nata da genitori americani, che vive in Italia da quando aveva 21 anni. Si tratta di Laura Castagnoli che ormai da alcuni anni abita nel borgo antico della città della famiglia.

La passione di Laura per l'arte e, in particolare, per la pittura è nata quando era bambina. "Mia madre era una pittrice e già da piccola ero molto intrigata dai colori" - racconta Laura che ha iniziato a dipingere unendo i vari colori - "Non ho una tecnica precisa. Anni fa usavo i dispenser vuoti della senape e del ketchup e la spatola per creare le mie opere. Ora uso il pennello e raramente la spatola".

Nella sua vita ha viaggiato molto con il camper, che ormai era diventato la sua casa, ma una volta giunta nel Ponente ligure si è innamorata del territorio e della zona e così ha deciso di fermarsi. Ora vive a Vallecrosia Alta dove continua a portare avanti la sua passione per l'arte. "Mi trovo bene a Vallecrosia Alta, sono stata accolta dagli abitanti. Una volta ho partecipato a un concorso d'arte in un paese dell'entroterra, mi sono divertita tanto ma non ho vinto niente. Attualmente sto vendendo i miei quadri, principalmente a Montecarlo, dove sto avendo un discreto successo" - afferma Laura - "Credo che l'arte abbia come primo impegno quello di tirare su il nostro spirito e darci un'energia positiva".