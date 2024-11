Bordighera, esame di guida per patente AM per ciclomotori: scattano i divieti di sosta e di transito

Scattano il divieto di sosta e il divieto di transito su tutto il piazzale Falcone e Borsellino e scorte a Bordighera il 13 e il 25 novembre dalle 13 alle 16 per consentire l'esame di guida per il conseguimento della patente AM per ciclomotori.

Lo stabilisce un'ordinanza, emessa dalla polizia locale, ravvisata la necessità di adottare opportuni provvedimenti per garantire la sicurezza del traffico, tenuto conto delle particolari caratteristiche strutturali della strada.

Il provvedimento è valido per tutti ad esclusione dei richiedenti e degli aventi diritto come utilizzatori delle autorimesse poste sotto il sedime del piazzale, il cui accesso si trova sul lato ponente del piazzale stesso.