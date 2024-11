A febbraio a Casa Sanremo ci sarà anche il 'Campus' per produttori musicali: Gruppo Eventi cresce ancora a fianco del Festival

La prossima edizione di ‘Casa Sanremo’ proporrà un ‘Campus’, visione nuova e originale, di costruzione e preparazione, che trasmette e coniuga dedizione e passione, talento e studio. Si tratta di un corso del ‘Performer Music Producer’: un progetto che tende la mano ad accademie, associazioni musicali e culturali, scuole di musica, istituti statali ad indirizzo musicale, conservatori e vocal coach professionisti.

L’obiettivo è preparare, con l’ausilio di nomi di chiara fama internazionale, i partecipanti ad affrontare il mercato del lavoro nel settore dello spettacolo. La ratio usata è quella di unire teoria musicale, pratica artistica e gestione delle tecnologie digitali ad un modello formativo all’avanguardia che integra la musica, la produzione e la promozione artistica, con un focus particolare sulle competenze pratiche necessarie per lavorare nel settore dell’intrattenimento e della produzione musicale.

Il Direttore del dipartimento musica e spettacolo sarà Ciro Barbato mentre i responsabili dei corsi di canto e sperimentazione vocale Fabio Lazzara e Ivan Lazzara. Il responsabile della sezione danza sarà Ermanno Croce e, infine, la responsabile della sezione comunicazione web e discografia è Maria Puca.

Casa Sanremo Campus è il frutto delle profonde trasformazioni che soprattutto i settori dell’economia e della promozione stanno attraversando nell’era digitale ed è stato ideato per bilanciare la ‘velocità’ dei tempi con l’esigenza di qualità sempre maggiore.

Le selezioni per partecipare ai corsi di Performer Music Producer e di Event Management sono aperte e Casa Sanremo Campus si appresta ad aprire le sue porte già il prossimo febbraio, durante il periodo del Festival della Canzone italiana. Le attività entreranno a pieno regime da marzo 2025.

Vincenzo Russolillo, Presidente del Consorzio Gruppo Eventi e fondatore di Casa Sanremo, ha dichiarato: “Casa Sanremo Campus è un progetto innovativo perché rivoluziona il modo di fare formazione, cultura ed arte; è un’idea che anticipa i tempi in constante evoluzione; è un’iniziativa che asseconda le logiche attuali di mercato e soddisfa le richieste di settore. Abbiamo messo insieme il meglio delle figure professionali, scegliendo profili di alto livello anche internazionali; abbiamo prediletto in ogni scelta la qualità e non la quantità; abbiamo tessuto una rete che tocca le grandi città ma si ramifica sul territorio a partire dai piccoli centri. Il nostro è un lavoro di squadra testato nel tempo: ognuno di noi mette a disposizione competenze e dedizione, al servizio soprattutto dei più giovani che hanno bisogno di un orientamento concreto nel mondo del lavoro”.

Da circa 20 anni, il consorzio ‘Gruppo Eventi’ è impegnato nell’ambito dell’organizzazione e della produzione di importanti Eventi per la Cultura, il Turismo e lo Spettacolo con le maggiori realtà nazionali ed internazionali del settore. Da 18 anni, Gruppo Eventi realizza ‘Casa Sanremo’, l’area hospitality ufficiale del Festival della Canzone italiana.

Negli anni, Gruppo Eventi ha sviluppato ed ingrandito tutti i suoi punti comunicativi con il potenziamento dei canali social e la creazione della Testata giornalistica, della Radiovisione, della Tv Web, della Biblioteca e della Casa Editrice. Parallelamente a questo tipo di strategia, ha deciso di investire in formazione con la Gruppo Eventi Academy che ha avuto, fino ad ora, come suo fiore all’occhiello il Corso in Event Management, l’unico Corso che prepara non solo teoricamente i Manager del futuro e gli Organizzatori di Eventi, ma soprattutto li forgia e li tempra praticamente perché proietta i Corsisti nella realtà complicata delle grandi iniziative, con collaborazioni dirette con il team, integrandoli nello staff operativo.