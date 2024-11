Le streghe tornano a Triora per la festa di Halloween, ripopolando le strade del Comune grazie alle maschere di adulti e bambini, che hanno inaugurato durante il pomeriggio del 31 ottobre la rassegna organizzata nel paese delle streghe.

Concerti, teatri itineranti e mercatini sono stati allestiti per l'occasione, frequentati da persone di tutte le età che per due giorni hanno infestato Triora, in un clima di festa che ha coinvolto tutti i presenti.

(Foto di Christian Flammia)