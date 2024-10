Sanremo, tutto pronto per "Di che stile (di vita) sei": un evento dedicato al benessere e alla prevenzione (Foto e video)

Tutto pronto per il grande evento dedicato al benessere in programma nel pomeriggio del 4 novembre al Teatro del Casinò di Sanremo dal titolo "Di che stile (di vita) sei" Il corso è organizzato su iniziativa del Comitato Pari Opportunità (CPO) dell'Ordine dei Commercialisti della Provincia di Imperia, con il supporto della Rete Oncologica Regionale della Liguria e della ASL1 Imperiese, e con il coordinamento dell'Associazione Italiana Tumore al Seno Metastatico Noicisiamo, con il ruolo di trait d'union tra i professionisti sanitari e cittadinanza. La conferenza ha il patrocinio del Comune di Sanremo e di Alisa e sarà moderata da Tiziana Moriconi Giornalista scientifica, Galileo Servizi Editoriali e metterà al centro gli stili di vita sani, prevenzione e diagnosi precoce che richiedono, però, spesso un'attenzione e un tempo che può essere difficile da dedicarsi. Per questo, all'interno della promozione delle attività volte a favorire la conciliazione tra tempi di vita ed impegni professionali e a migliorare il benessere psico-fisico, viene proposto questo evento dedicato alla salute.

L'evento è indirizzato ai professionisti dell'Ordine dei Commercialisti, l'Ordine degli Avvocati e l'Ordine dei Giornalisti e ai Consulenti del lavoro e sarà l'occasione per fornire informazioni per contrastare gli effetti della sedentarietà e dello stress legato al lavoro, sensibilizzare questa categoria di professionisti sui fattori di rischio delle malattie più diffuse e su come mettere in atto comportamenti salutari, con l'obiettivo di migliorare la consapevolezza, innescare un circolo virtuoso e stimolare una riflessione sull'importanza di prendersi del tempo per la propria salute.

Gli aspetti formativi sono affidati agli esperti della ASL1 Imperiese e l'evento offrirà, inoltre, la possibilità di aderire in loco ai programmi di prevenzione per gli aventi diritto:

1. mammografia, per donne di età compresa tra 50 e 74 anni (prenotazione);

2. Pap-Test/HPV-test, per donne di età compresa tra 25 e 64 anni (prenotazione);

3. HCV, per uomini e donne di età compresa tra 35 e 55 anni (prenotazione)

4. Analisi del sangue occulto nelle feci, per uomini e donne di età compresa tra 50 e 74 anni (consegna del kit per la raccolta).

Inoltre sarà il momento giusto per potenziare la consapevolezza dell'importanza dei corretti stili di vita, nel quale gli specialisti Asl1 possono diventare veri e propri "Influencer di salute". Oltre al vantaggio diretto per gli interessati, detti professionisti possono, a cascata, farsi promotori di tali scelte nei vari contesti sociali di cui fanno parte (lavorativi, familiari, amicali, associativi, sportivi) innescando un vero e proprio circolo virtuoso. "Il comitato pari opportunità, istituito presso ogni ordine territoriale nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, promuove le politiche di pari opportunità, nell'accesso, nella formazione e qualificazione professionale, attraverso funzioni consultive e propositive.

Il convegno "Di che stile ( di vita) sei?" nasce con lo scopo di promuovere il benessere psicofisico delle lavoratrici e dei lavoratori, fornendo spunti di riflessione che possano migliorare l'organizzazione e la gestione del lavoro dei professionisti, sempre più sopraffatti da adempimenti e scadenze che portano a dimenticare e a non ascoltare le proprie esigenze. È opportuno riacquisire - concludono i commercialisti imperiesi - consapevolezza sulla centralità della persona, partendo dalla prevenzione e la cura della propria salute, alleata preziosa per la qualità della vita e che ha risvolti positivi anche sulle nostre prestazioni professionali".

"Siamo felici di poter dare il nostro contributo per questo evento, perché sappiamo quanto sia grande il bisogno di informazioni corrette sulla salute e quanto sia importante sensibilizzare agli stili di vita sani, grazie ai quali si potrebbero evitare circa 4 tumori su 10 secondo le stime dell'Organizzazione Mondiale della Sanità - evidenzia Deliana Misale delegata nazionale "Noicisiamo" Associazione Nazionale Tumore al Seno Metastatico MBC - Italia - Come associazione dedicata al Tumore al seno metastatico, il nostro obiettivo è anche quello di promuovere la diagnosi precoce, affinché sempre meno persone scoprano un tumore in stadio già avanzato".

"Le terapie antitumorali - sottolinea il Prof. Paolo Pronzato, Coordinatore DIAR Oncoematologico ALIsa - stanno diventando sempre più efficaci e personalizzate e con esse riusciamo a guarire o cronicizzare la maggior parte dei casi, ma la Prevenzione rimane sempre fondamentale per contrastare i tumori, come è stato anche ribadito dal Piano Europeo di lotta contro il Cancro (2021) e dal Piano Oncologico Nazionale del 2023. Nonostante si siano fatti grandi progressi anche in tema di prevenzione, quest'ultima è stata probabilmente poco considerata rispetto alle innovazioni terapeutiche. Viceversa, sappiamo bene che aderire alle buone pratiche di prevenzione significa non solo fare bene a sé stessi, ma anche alleggerire il carico assistenziale che il nostro sistema dovrà sostenere in futuro: questo permetterà un più facile e tempestivo accesso per i pazienti che ne avranno bisogno. Ancora sulla prevenzione: da una parte bisogna osservare semplici regole riguardanti stili di vita e adesione agli screening; dall'altra si può contare sul fatto che ricerche future porteranno nuovi e più sofisticati mezzi di diagnosi precoce (magari grazie anche all'intelligenza artificiale)."

"Per l'occasione - afferma il Direttore Generale di Asl1 Dott.sa Maria Elena Galbusera - proponiamo una formula di "infotainment - edutainment", già sperimentata con successo in eventi precedenti, come il Festival della Salute per esempio, in modo da alternare contenuti scientifici, brevi e dal taglio divulgativo, a momenti esperienziali o di "intrattenimento mirato". L'intento è quello di formare "influencer di salute" che sappiano divulgare il grande valore della prevenzione. Questa iniziativa - prosegue il DG - è la dimostrazione della sinergia tra terzo settore, enti e ordini professionali che hanno a cuore la cultura del benessere ed è segno della volontà nel sensibilizzare i comportamenti salutari sul posto di lavoro, volontà che diventa effettiva con il confronto, la collaborazione ed il lavoro in team di attori con diverse sensibilità, professionalità e competenze."

Infine, durante la manifestazione, ci sarà spazio per la presentazione del progetto artistico "E siediti un attimo" di Monica Cecchin in collaborazione con Sabrina Marchiano. L'Associazione Noicisiamo coglie l'occasione per ringraziare le aziende che hanno abbracciato la causa come Fiordilatte Floral, Betty's World, Fratelli Pallini Assicurazioni S.R.L e Lm Innovations.