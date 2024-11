La Pigna di Sanremo si 'veste' di Halloween: festa e decorazioni per la notte più spaventosa dell'anno (Foto)

Questa sera, la storica Pigna di Sanremo si trasformerà in un vero e proprio teatro a cielo aperto per festeggiare Halloween. Le vie del centro e i suoi caratteristici portici sono stati addobbati con cura per immergere residenti e visitatori in un’atmosfera suggestiva e misteriosa. Scheletri, ragnatele e zucche sono stati posizionati in ogni angolo, creando un ambiente perfettamente in linea con la celebrazione della notte più spaventosa dell'anno.

La comunità matuziana ha già risposto con entusiasmo, popolando le strade tra sorrisi, maschere e travestimenti di ogni genere, pronti a vivere una serata all'insegna del divertimento e del brivido. I vicoli della Pigna, con il loro fascino antico e intricato, offrono infatti lo scenario ideale per un Halloween scenografico, richiamando il fascino gotico e l'allegria che questa festa porta con sé.

Le decorazioni non solo hanno reso omaggio alla tradizione di Halloween, ma daranno vita a un’atmosfera di festa che ha coinvolgerà grandi e piccoli. Tra scheletri penzolanti, zucche illuminate e ragnatele che avvolgono i portici, ogni angolo della Pigna sarà un luogo da esplorare e da fotografare, sottolineando la capacità della città di Sanremo di unire tradizione e modernità.

La Pigna di Sanremo, cuore antico della città, si conferma dunque un luogo di aggregazione e vitalità, pronto ad accogliere chi cerca un’esperienza unica e a tratti spettrale, perfetta per una serata di Halloween da ricordare.