Ospedaletti: convenzione con 'Ambulanze veterinarie', il Sindaco "L'opposizione interviene con un tempismo sospetto"

"La lettera della minoranza indica pure, in tre diversi punti, quello che dovrebbe deliberare il Consiglio Comunale su questo argomento, arrivando come sempre in ritardo. Infatti, l'Amministrazione che ho l'onore di guidare si è da tempo attivata in tal senso". Interviene in questo modo il Sindaco di Ospedaletti, Daniele Cimiotti, in risposta al gruppo consiliare di opposizione che, nella giornata di ieri aveva invitato la maggioranza a stipulare una convenzione con il servizio di Ambulanze Veterinarie per l'assistenza agli animali presenti sul territorio, evidenziando la richiesta di "Andare incontro alle esigenze di una comunità che si distingue per il suo amore e la sua sensibilità verso gli animali...” attivando una convenzione col Servizio Ambulanze Veterinarie".

"Il primo nostro approccio per ottenere il servizio di Ambulanze Veterinarie - prosegue Cimiotti - risale infatti allo scorso mese di marzo, quello successivo al mese di maggio per verificare la possibilità di inserire anche l’ispezione ambientale, con la decisione di riprendere il discorso, per correttezza, a dopo le elezioni di inizio giugno 2024. Questa Amministrazione ha quindi nuovamente incontrato l'Associazione Ambulanze Veterinarie ODV gli scorsi 23 e 24 ottobre, e oggi ha ricevuto la proposta ufficiale per attivare il servizio congiunto di Ambulanza Veterinaria e Ispezione Ambientale".

Cimiotti, al termine, non le manda a dire contro l'opposizione: "Crea più di un sospetto il tempismo della missiva odierna firmata dai tre rappresentanti di 'Ospedaletti Insieme' come se si volessero attribuire il merito di un risultato che invece è frutto di un lavoro avviato da tempo e ormai concluso da parte di questa maggioranza. Concludo comunicando che domani verrà emessa la relativa delibera di Giunta, non di Consiglio, a dimostrazione che alle parole noi rispondiamo sempre con i fatti".