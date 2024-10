Una comunità unita: l'appello di Ospedaletti Insieme "Siamo una comunità fatta di persone che amano e rispettano gli animali"

"La campagna elettorale è terminata. Dopo le parole spese per ottenere voti, è ora però di passare ai fatti, con un piccolo impegno": il gruppo di minoranza 'Ospedaletti Insieme' intende così farsi portavoce delle richieste di cittadini e dei loro amici a quattro zampe, invitando l’amministrazione comunale eletta a compiere azioni tangibili per il benessere della comunità.

"Ospedaletti è una comunità fatta di persone che amano e rispettano gli animali. Per questo - prosegue l'opposizione - abbiamo depositato una formale richiesta all'amministrazione comunale, chiedendo di attivare la convenzione con il servizio di Ambulanze Veterinarie per garantire un pronto intervento veterinario di qualità sul territorio. Questo intervento rappresenterebbe un segno concreto di importanza e rispetto per la tutela degli animali presenti nella nostra cittadina, una piccola responsabilità condivisa, che esprime il valore civile della nostra comunità. Insieme, possiamo costruire una città a misura di tutti".