Bordighera: ecco il programma delle celebrazioni del 4 novembre, Festa dell'Unità Nazionale

E' stato allestito, dal Comune di Bordighera, il programma delle celebrazioni in occasione del 4 Novembre, Festa dell'Unità Nazionale e Giornata delle Forze Armate.

Frazione Borghetto San Nicolò

Ore 8.30 – Deposizione fiori alla Lapide dei Caduti e benedizione in suffragio dei Caduti

Frazione Sasso

Ore 8.30 – Deposizione corona al Monumento ai Caduti e benedizione in suffragio dei Caduti. A seguire deposizione fiori al Campo Militare (Cimitero) e alla Lapide in ricordo dei Caduti nelle missioni di pace (Anfiteatro del Tennis).

Porto

Ore 9.00 – Alzabandiera organizzato dall’Associazione Nazionale Marinai d’Italia e deposizione corona al Monumento ai Caduti del mare

Bordighera

Ore 9.30 - Raduno in piazza De Amicis (piazzale sottostante Palazzo Garnier)

Ore 9.45 - Deposizione fiori alla Lapide dei Caduti Civili di Palazzo Garnier e a seguire deposizione corona al Cippo dei Partigiani

Ore 10.15 – Deposizione corona al Monumento ai Caduti in piazza Garibaldi – Interventi di autorità e studenti delle scuole di Bordighera

Ore 11.00 – Chiesa Parrocchiale dell’Immacolata Concezione Terrasanta – Santa Messa in suffragio di tutti i Caduti