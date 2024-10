Badalucco investe sul turismo culturale: al via i lavori per l’area servizi del futuro Museo Mary Crowfoot

Il Comune di Badalucco ha avviato il progetto per la creazione di un'area servizi dedicata ai poli turistici e culturali locali e al futuro Museo Archeologico Ligure Mary Crowfoot. Con una determina del 28 ottobre 2024, l'amministrazione ha approvato la procedura di gara per l'assegnazione dei lavori, con un investimento complessivo (il prezzo comprende la realizzazione sia dell'area che del museo) di 249.892,47 euro. Questo nuovo spazio sarà un supporto fondamentale per i visitatori, offrendo servizi moderni e migliorando l’accessibilità alle attrazioni del comune.

L’area, che nasce con l’intento di valorizzare il patrimonio culturale di Badalucco, verrà realizzata attraverso una procedura negoziata che coinvolgerà imprese del territorio, valorizzando le realtà locali della provincia di Imperia. Il progetto, sviluppato da un team tecnico coordinato dall'architetto Carla Delmastro, prevede la collaborazione con esperti in strutture, geologia e impianti, assicurando la qualità e la sicurezza dell'intervento.

Il finanziamento è stato garantito in gran parte dalla Regione Liguria, che ha destinato 224.903,22 euro al progetto, con un cofinanziamento comunale di 24.989,25 euro, ottenuto da risparmi su interventi precedenti. I lavori comprenderanno la costruzione di nuovi spazi e infrastrutture, con particolare attenzione alla sicurezza e all’accessibilità per i visitatori.