Regionali, 2732 voti per Chiara Cerri: il volto di Taggia cresce nel consenso "Sono felicissima. Più di così non potevo sperare" (Video)

Un vero successo. Chiara Cerri è stata la donna della provincia di Imperia più votata grazie ai suoi 2732 voti. Un risultato che non solo conferma il consenso già ottenuto, ma migliora nettamente il numero di preferenze rispetto alle elezioni regionali del 2020. Già nota per il suo impegno come consigliera comunale a Taggia e come consigliera regionale uscente, Cerri ha dimostrato di avere una base elettorale solida e in crescita, segno dell’apprezzamento del territorio per la sua azione politica.

La sua campagna elettorale, condotta con tenacia e orientata alle esigenze dei cittadini, ha posto particolare attenzione su un tema delicato come quello delle infrastrutture. Forte del supporto dei cittadini di Taggia, dei comuni limitrofi (Riva Ligure il Comune dove ha ottenuto un ottimo risultato, ndr), della Valle Argentina e di Diano Marina, Cerri è riuscita a distinguersi con un impegno volto a portare le istanze locali all'interno delle discussioni regionali. La sua riconferma non è soltanto il risultato di una campagna ben condotta, ma anche di anni di lavoro orientato ai bisogni della comunità.

"Sono proprio contenta. Il nostro territorio ha dato un importante contributo. Ci speravo tantissimo, ma non era scontato. E' stata una vittoria importante e non solo mia: l'amministrazione, in particolare il sindaco Mario Conio si è speso tanto per me, lo stesso hanno fatto i miei amici e la mia famiglia, oltre ad amici amministratori. Io sono felicissima: più di così non potevo sperare", ha detto ai nostri microfoni.

Chiara Cerri in questa tornata elettorale ha corso in tandem con Marco Scajola per Forza Italia. Sono state tante le parole di elogio spese nei confronti dell'assessore uscente e record man di preferenze nella provincia di Imperia. "Per me Marco in questi giorni è stato un compagno di lavoro eccezionale", aggiunge. "Lui mi ha insegnato tanto e la sua presenza sul territorio è stata e sarà costante. Gli faccio tanti complimenti. Il passaggio in Forza Italia? Ci abbiamo creduto, il progetto ci piaceva e i risultati ci hanno dato ragione".

Con questo risultato, Chiara Cerri si afferma come una delle figure emergenti nella politica regionale, confermando la sua capacità di attrarre consensi e la volontà di continuare il percorso già tracciato. La fiducia crescente degli elettori evidenzia l’importanza di una politica vicina ai cittadini, elemento distintivo del suo impegno sia a livello comunale che regionale.